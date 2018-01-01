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      Растущая угроза: число заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 324 человек

      04:52Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика" Наибольшая концентрация заражений фиксируется в провинции Хубэй. Вирус уже распространился за пределы КНР.

      Фото: EPA-EFE YUAN ZHENG/

      Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о том, что число людей, инфицированных новым типом коронавируса в стране, достигло 324. Случаи заражения зафиксированы в 14 провинциях, отмечают в ведомстве.

      Наибольшая концентрация, согласно последней статистике, наблюдается в провинции Хубэй: там выявлено 270 случаев инфицирования. 10 зафиксированы в Пекине, 17 - в провинции Гуандун, 6 – в Шанхае, 5 - в провинции Чжэцзян, по 2ва в городе Тяньцзинь, провинциях Сычуань, Цзянсу, Аньхой, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе, 5 – в Чунцине, по одному в провинциях Хэнань, Хунань, Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуйчжоу, Юньнань, в Нинся-Хуэйском автономном районе и на Тайване. По последним данным 9 человек скончались.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, в декабре прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. В городе Ухань провинции Хубэй работает миссия ВОЗ. Ученые предупредили о возможности распространения вируса за пределы Поднебесной. Ранее местные эксперты отрицали возможность передачи вируса от человека к человеку, однако 20 января они признали, что такая вероятность есть. Информация ударила по биржевым котировкам сначала в Азии, а затем и по всему миру.

      Случаи заражения уже зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Подозрение на заражение отмечено в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

      Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний также сообщил о первом случае заболевания, зафиксированном в США. Диагноз был поставлен жителю штата Вашингтон, вернувшемуся из поездки в Китай 15 января. На прошлой неделе он обратился в больницу с симптомами пневмонии. При этом американские медики заявили, что с мужчиной все в порядке и “в целом он здоров”, однако находится под наблюдением.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Австралия, Китай, Гонконг, Южная Корея, Таиланд, Сингапур, эпидемия, пневмония, коронавирус, зараженние

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