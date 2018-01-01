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      На покупку каких машин россияне берут автокредиты?

      04:53Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика" Исследование показало, что занимать у банков покупатели предпочитают ради продукции отечественного и немецкого автопрома.

      В 2019 году россияне чаще всего брали кредит на покупку отечественных автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование группы “Тинькофф”. Вторую строчку с незначительным отрывом занимают немецкие марки.

      "В прошлом году покупатели больше всего брали кредиты на автомобили отечественного (17,7%) и немецкого (17,6%) производства", - цитирует агентство сообщение экспертов группы​​​.

      Третье место занимают японские (16,8%) и корейские (16,4%) машины. Доля автомобилей из США, Франции и Чехии гораздо меньше: на них пришлось 5%, 4,9% и 3,1% от взятых россиянами в прошлом году автокредитов соответственно.

      Наиболее востребованной маркой автомобиля у заемщиков банка стала российская Lada. Кредит на нее оформили 13% клиентов. Лидерами по популярности среди моделей этой марки стали Granta, Vesta и Priora.

      Чаще всего, по данным группы "Тинькофф", автокредиты берут клиенты в возрасте 26-35 лет. На их долю приходится 37% от всех оформленных займов. 29% ссуд на покупку машин брали граждане в возрасте 35-45 лет. “На клиентов банка в возрасте 18-25 и 46-55 лет в совокупности пришлось 14% от всех выданных автокредитов, а на заемщиков старше 55 лет - всего 7%”, - указывается в исследовании.

      Рубрики: Финансы, Транспорт и туризм

      Метки: Россия, Lada, автокредиты, Granta, Vesta, Тинькофф, Priora

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