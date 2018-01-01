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      США получит 6 двигателей РД-180 в 2020 году

      04:53Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика" НПО "Энергомаш" разместило на сайте госзакупок материалы о запланированном страховании автоперевозки двигателей в аэропорт Шереметьево.

      О планах по отправке шесть российских двигателей РД-180 для ракет Atlas-5 в 2020 году сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, размещенные на сайте госзакупок. Из них, как отмечает агентство, следует, что Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") намерено застраховать на год автотранспортную перевозку шести жидкостных ракетных двигателей РД-180 по маршруту из НПО Энергомаш (город Химки) в аэропорт Шереметьево​​​.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, в 2019 году США получили от НПО Энергомаш шесть двигателей РД-180. Первая партия из трех двигателей была отправлена покупателям в июне, вторая - в конце октября.

      НПО "Энергомаш" с 1990-х гг. по 2018 г. отправило в США 130 двигателей РД-180 и РД-181 для американских ракет-носителей, из которых 93 двигателя уже использованы в космических запусках: поставлены 113 двигателей РД-180 для ракеты Atlas-5 и 17 двигателей РД-181 для ракеты Antares.

      Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 великолепным с точки зрения конструкции. "Стыдно, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна", - отметил Маск.

      Рубрики: ВПК

      Метки: США, Россия, РД-180, Atlas 5, НПО "Энергомаш"

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