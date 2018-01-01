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      Американские санкции сыграли на руку российским экспортерам нефти

      06:03Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика" По информации РБК, поставки черного золота из России в Турцию, выросли в несколько раз.

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      Введение США санкций против Ирана и Венесуэлы помогло российским экспортерам нефти увеличить поставки сырья за 11 месяцев 2019 года. Как сообщает РБК со ссылкой на документы Минэкономразвития, физический объем экспорта российской нефти в Турцию по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос в 4,5 раза — с 1,69 до 7,55 млн тонн. Причина столь стремительного роста - резкая переориентация турецких НПЗ, ранее использовавших иранское сырье.

      Санкции же США против Венесуэлы привели к тому, что поставки российской нефти в сами Соединенные Штаты выросли втрое: 1,38 млн тонн до 4,28 млн тонн.

      На США и Турцию, по оценке ЦБ РФ пришлось около 5% российского нефтяного экспорта. Общий же экспорт сырой нефти из России, по данным регулятора снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд. В целом топливно-энергетический экспорт (нефть, нефтепродукты, газ, СПГ) сократился на 9,2% — до $237,8 млрд.

      В декабре 2019 Россия увеличила поставки нефти на 10 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,6 млн б/с. Как следует из январского отчета МЭА, мировая добыча нефти упала сразу на 780 тыс. б/с, до 100,7 млн б/с. Как писали ранее “Вести. Экономика”, агентство при этом указывает на избыточное предложение на рынке, что снижает реакцию ценовых котировок на растущие геополитические риски.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: США, нефть, Россия, Иран, экспорт, Венесуэла, Турция, санкции

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