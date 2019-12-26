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      Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

      07:04Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Глава Amazon Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.

      Бизнесмен с показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние теперь оценивается в 112,9 миллиарда долларов.

      Ниже мы расскажем о самых богатых людях из списка Forbes.

      1. Джефф Безос

      Состояние: $ 117.2 млрд

      Джефф Безос — американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.

      2. Бернар Арно

      Состояние: $ 112.9 млрд

      Бернар Арно — французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты.

      Несколько дней назад Арно сместил Безоса с лидерской позиции в списке Forbes. В издании успех предпринимателя объяснили подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7 процента, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов.

      3. Билл Гейтс

      Состояние: $ 110.4 млрд

      Третью строчку рейтинга занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, в совокупности он имеет 110,4 миллиарда долларов.

      Билл Гейтс — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

      Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment.

      4. Уоррен Баффет

      Состояние: $ 90 млрд

      Билл Гейтс — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

      До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров.

      Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment.

      5. Марк Цукерберг

      Состояние: $ 81.9 млрд

      Марк Цукерберг — американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.

      Руководитель компании Facebook Inc.

      6. Амансио Ортега

      Состояние: $ 78.1 млрд

      Амансио Ортега — предприниматель, основатель (вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент Inditex.

      Компании принадлежит 5 тыс. магазинов в 77 странах мира. Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки.

      Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем. В конце 2009 г. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании наградило Амансио Ортегу орденом "За гражданские заслуги".

      7. Ларри Эллисон

      Состояние: $ 68.4 млрд

      Лари Эллисон — американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, бывший генеральный директор (CEO) Oracle (1976-2014), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной Oracle в 2016 г. за $9,3 млрд), начальный инвестор компании Salesforce.com.

      8. Карлос Слим

      Состояние: $ 67.2 млрд

      Карлос Слим получил свои первые уроки роста благосостояния в раннем детстве.

      Карлос окончил Национальный автономный университет Мехико в 1961 г., получив инженерную специальность. И в 1965 г. в возрасте 25 лет он приступил к строительству своей будущей империи Grupo Carso.

      В настоящий момент он является самым богатым человеком в Мексике и владеет более 200 компаниями.

      9. Ларри Пейдж

      Состояние: $ 67.2 млрд

      Ларри Пейдж — разработчик и сооснователь (совместно с Сергеем Брином) поисковой системы Google.

      Пейдж является главным исполнительным директором (CEO) материнской компании Google Alphabet.

      Пейдж — изобретатель PageRank, самого известного алгоритма ссылочного ранжирования Google. Пейдж получил премию Маркони в 2004 г.

      10. Сергей Брин

      Состояние: $ 64.1

      Сергей Брин — американский предприниматель и ученый в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер (20-е место в мире), разработчик и основатель (совместно с Ларри Пейджем) поисковой системы Google. Проживает в городе Лос-Альтос (штат Калифорния).

      Рубрики: Люди

      Метки: рейтинг, Forbes, 10 самых богатых, самые богатые

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