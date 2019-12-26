Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Глава Amazon Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.

1. Джефф Безос Состояние : $ 117.2 млрд



Джефф Безос — американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. : $ 117.2 млрдДжефф Безос — американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.

2. Бернар Арно Состояние : $ 112.9 млрд



Бернар Арно — французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты.



Несколько дней назад Арно сместил Безоса с лидерской позиции в списке Forbes. В издании успех предпринимателя объяснили подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7 процента, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов. : $ 112.9 млрдБернар Арно — французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты.Несколько дней назад Арно сместил Безоса с лидерской позиции в списке Forbes. В издании успех предпринимателя объяснили подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7 процента, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов.

3. Билл Гейтс Состояние : $ 110.4 млрд



Третью строчку рейтинга занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, в совокупности он имеет 110,4 миллиарда долларов.



Билл Гейтс — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.



Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment. : $ 110.4 млрдТретью строчку рейтинга занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, в совокупности он имеет 110,4 миллиарда долларов.Билл Гейтс — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment.

4. Уоррен Баффет Состояние : $ 90 млрд



Билл Гейтс — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.



До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров.



Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment. : $ 90 млрдБилл Гейтс — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров.Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment.

5. Марк Цукерберг Состояние : $ 81.9 млрд



Марк Цукерберг — американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.



Руководитель компании Facebook Inc. : $ 81.9 млрдМарк Цукерберг — американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.Руководитель компании Facebook Inc.

6. Амансио Ортега Состояние : $ 78.1 млрд



Амансио Ортега — предприниматель, основатель (вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент Inditex.



Компании принадлежит 5 тыс. магазинов в 77 странах мира. Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки.



Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем. В конце 2009 г. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании наградило Амансио Ортегу орденом "За гражданские заслуги". : $ 78.1 млрдАмансио Ортега — предприниматель, основатель (вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент Inditex.Компании принадлежит 5 тыс. магазинов в 77 странах мира. Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки.Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем. В конце 2009 г. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании наградило Амансио Ортегу орденом "За гражданские заслуги".

7. Ларри Эллисон Состояние : $ 68.4 млрд



Лари Эллисон — американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, бывший генеральный директор (CEO) Oracle (1976-2014), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной Oracle в 2016 г. за $9,3 млрд), начальный инвестор компании Salesforce.com. : $ 68.4 млрдЛари Эллисон — американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, бывший генеральный директор (CEO) Oracle (1976-2014), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной Oracle в 2016 г. за $9,3 млрд), начальный инвестор компании Salesforce.com.

8. Карлос Слим Состояние : $ 67.2 млрд



Карлос Слим получил свои первые уроки роста благосостояния в раннем детстве.



Карлос окончил Национальный автономный университет Мехико в 1961 г., получив инженерную специальность. И в 1965 г. в возрасте 25 лет он приступил к строительству своей будущей империи Grupo Carso.



В настоящий момент он является самым богатым человеком в Мексике и владеет более 200 компаниями. : $ 67.2 млрдКарлос Слим получил свои первые уроки роста благосостояния в раннем детстве.Карлос окончил Национальный автономный университет Мехико в 1961 г., получив инженерную специальность. И в 1965 г. в возрасте 25 лет он приступил к строительству своей будущей империи Grupo Carso.В настоящий момент он является самым богатым человеком в Мексике и владеет более 200 компаниями.

9. Ларри Пейдж Состояние : $ 67.2 млрд



Ларри Пейдж — разработчик и сооснователь (совместно с Сергеем Брином) поисковой системы Google.



Пейдж является главным исполнительным директором (CEO) материнской компании Google Alphabet.



Пейдж — изобретатель PageRank, самого известного алгоритма ссылочного ранжирования Google. Пейдж получил премию Маркони в 2004 г. : $ 67.2 млрдЛарри Пейдж — разработчик и сооснователь (совместно с Сергеем Брином) поисковой системы Google.Пейдж является главным исполнительным директором (CEO) материнской компании Google Alphabet.Пейдж — изобретатель PageRank, самого известного алгоритма ссылочного ранжирования Google. Пейдж получил премию Маркони в 2004 г.

10. Сергей Брин Состояние : $ 64.1



Сергей Брин — американский предприниматель и ученый в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер (20-е место в мире), разработчик и основатель (совместно с Ларри Пейджем) поисковой системы Google. Проживает в городе Лос-Альтос (штат Калифорния). : $ 64.1Сергей Брин — американский предприниматель и ученый в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер (20-е место в мире), разработчик и основатель (совместно с Ларри Пейджем) поисковой системы Google. Проживает в городе Лос-Альтос (штат Калифорния).

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Бизнесмен с показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние теперь оценивается в 112,9 миллиарда долларов.Ниже мы расскажем о самых богатых людях из списка Forbes.