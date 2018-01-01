Эксперты отметили снижение средней суммы автокредитов в 2019 году

Главная причина - рост спроса на автомобили с пробегом.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика"Рост спроса на автомобили с пробегом привел в 2019 году к заметному снижению средней суммы кредита на покупку автомобиля, отмечают эксперты группы “Тинькофф”."Средняя сумма автокредита в 2019 году составила 546 104 рубля против 583 957 рубля в 2018 году​​​. Уменьшение суммы в 2019 году связано с увеличением спроса на авто с пробегом", - цитирует сообщение экспертов РИА Новости.При этом специалисты отметили рост средней суммы кредита именно на покупку автомобилей с пробегом. Показатель увеличился на 2% до 509,5 тыс. руб..Новые автомобили, по данным группы, в 2019 году в кредит приобрели лишь 13,1% клиентов банка. Остальные предпочли машины, уже бывшие в употреблении. Как пояснил руководитель управления автокредитования группы Кирилл Григорьев, выбор в пользу подержанных машин объясняется тем, что при сопоставимой с покупкой нового автомобиля сумме покупатель получает машину классом выше.Без первоначального взноса покупают машины в кредит более трети заемщиков (36%). При этом четверть (24%), наоборот, вносили в качестве первоначального взноса более 30% от стоимости покупки. 23% заемщиков - до 20% от полной цены автомобиля, а у 16% клиентов первоначальной взнос по кредиту составил 20-30%.Самый популярный срок автокредитования, по данным исследования - 5 лет. На такой срок взяли займы в 2019 году 82% клиентов. В 10% случаев кредиты оформлялись на трехлетний срок.