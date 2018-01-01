ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Эксперты отметили снижение средней суммы автокредитов в 2019 году

      06:09Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика" Главная причина - рост спроса на автомобили с пробегом.

      Рост спроса на автомобили с пробегом привел в 2019 году к заметному снижению средней суммы кредита на покупку автомобиля, отмечают эксперты группы “Тинькофф”.

      "Средняя сумма автокредита в 2019 году составила 546 104 рубля против 583 957 рубля в 2018 году​​​. Уменьшение суммы в 2019 году связано с увеличением спроса на авто с пробегом", - цитирует сообщение экспертов РИА Новости.

      При этом специалисты отметили рост средней суммы кредита именно на покупку автомобилей с пробегом. Показатель увеличился на 2% до 509,5 тыс. руб..

      Новые автомобили, по данным группы, в 2019 году в кредит приобрели лишь 13,1% клиентов банка. Остальные предпочли машины, уже бывшие в употреблении. Как пояснил руководитель управления автокредитования группы Кирилл Григорьев, выбор в пользу подержанных машин объясняется тем, что при сопоставимой с покупкой нового автомобиля сумме покупатель получает машину классом выше.

      Без первоначального взноса покупают машины в кредит более трети заемщиков (36%). При этом четверть (24%), наоборот, вносили в качестве первоначального взноса более 30% от стоимости покупки. 23% заемщиков - до 20% от полной цены автомобиля, а у 16% клиентов первоначальной взнос по кредиту составил 20-30%.

      Самый популярный срок автокредитования, по данным исследования - 5 лет. На такой срок взяли займы в 2019 году 82% клиентов. В 10% случаев кредиты оформлялись на трехлетний срок.

      Рубрики: Финансы, Транспорт и туризм

      Метки: Россия, автокредитование, подержанные автомобили, Тинькофф, автомобили с пробегом, средняя сумма

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить