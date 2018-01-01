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      Опять Takata: Honda отзывает в США и Канаде 2,7 млн машин

      06:23Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика" Причиной массового отзыва стали проблемы с печально известными подушками безопасности от японского производителя.

      Фото: RINGO CHIU/ EPA-EFE

      Японская Takata обанкротилась еще в 2017 году. Но подушки безопасности от этого производителя все еще продолжают напоминать автоконцернам о неудачном партнерстве. Honda вынуждена отозвать 2,7 млн автомобилей в США и Канаде. Причина - дефективные подушки.

      Отзыву подлежат модели Honda и ее премиум-бренда Acura, произведенные в период с 1996 по 2003 год. Как говорится в сообщении автогиганта, неисправен пиропатрон в подушках безопасности фирмы от пресловутой Takata. Из-за дефекта подушки могут не раскрыться или раскрыться неправильно во время аварии. Правда, автопроизводитель отметил, что это не та же самая неисправность, что привела к масштабной отзывной кампании несколько лет назад. В 2015 году компании пришлось отозвать с рынка 4,5 млн машин из-за дефектов в подушках безопасности.

      Кроме того, как писали ранее “Вести. Экономика”, год назад Honda отозвала 1,1 млн автомобилей в США: они тоже были небезопасны из-за подушек безопасности от Takata.

      Об отзыве 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за аналогичной проблемы сообщила и Toyota.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, в 2017 г. Takata оказалась в центре огромного скандала из-за бракованных подушек безопасности, которые повлекли за собой множество смертей и еще больше травм. Как установили специалисты регулирующих органов США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за дефекта погибли как минимум 16 человек; десятки получили травмы различной степени тяжести. Сама компания Takata понесла огромные убытки, связанные с отзывом бракованных изделий.

      Компания также была вынуждена заполнять заявку о банкротстве, а глава компании был уволен.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: США, Япония, Канада, Toyota, отзыв автомобилей, Honda, Takata, подушки безопасности, Acura

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