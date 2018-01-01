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      SpaceX сообщила о новом запуске спутников Starlink

      06:23Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика" 24 января компания намерена вывести на орбиту 60 аппаратов. Они уже загружены на Falcon 9.

      Фото: SpaceX/ Twitter

      Американская космическая компания SpaceX Илона Маска сообщила в своем аккаунте в Twitter о планах по выводу на орбиту еще 60 микроспутников системы Starlink для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет. Компания сообщает, что все спутники уже помещены на Falcon 9 и сейчас специалисты оценивают погодные условия для того, чтобы назначить время запуска. Правда, в сообщении отмечается, что в зоне пуска погода сейчас “экстремальная”.

      По предварительной оценке, осуществить запуск можно будет в 10:54 по времени Восточного побережья США (18:54 мск) с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Ранее мероприятие неоднократно откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, на новогодних праздниках группировка системы Starlink была увеличена до 180 микроспутников. В 2020 году компания намерена запускать партии устройств на орбиту каждые 2 недели.

      Система Starlink должна обеспечить доступ в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Предполагается, что система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. При этом компания оценивает вывод на орбиту и ввод в эксплуатацию 11 тыс. спутников в $10 млрд.

      Правда, о повсеместности пока говорить рано: в ближайших планах SpaceX обеспечение высокоскоростного доступа в интернет для жителей юга США к концу 2020 года.

      Рубрики: США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, запуск, SpaceX, Falcon 9, Starlink, вывод на орбиту, глобальный интернет, микроспутники

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