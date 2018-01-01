Топ-10 конкурентоспособных городов мира в 2020 году

Эксперты Китайской академии социальных наук и UN-HABITAT опубликовали отчет Global City Competitiveness Report (2019-2020), в рамках которого был составлен рейтинг самых конкурентоспособных городов мира.

10. Шанхай



В Шанхае установлена самая высокая минимальная заработная плата в КНР. Шанхай — расположенный в дельте реки Янцзы на востоке Китая один из четырех городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.В Шанхае установлена самая высокая минимальная заработная плата в КНР.

9. Лос-Анджелес Лос-Анджелес является одним из крупнейших мировых культурных, научных, экономических, образовательных центров. Также город один из крупнейших мировых центров индустрии развлечений в сфере кино, театра, музыки, литературы и телевидения.

8. Мюнхен



Благодаря знаменитым университетам, одной из самых значительных в мире Баварской государственной библиотеке, институтам имени Макса Планка и имени Хайнца Майера-Лейбница, ядерному научно-исследовательскому реактору и многим другим учреждениям Мюнхен удерживает прочные позиции в европейской науке.



Также Мюнхен по праву считается ИТ-столицей Германии. Недвижимость в Мюнхене самая дорогая в Германии. Современный Мюнхен не только средоточие культурных ценностей, но и крупный промышленный и исследовательский центр.Благодаря знаменитым университетам, одной из самых значительных в мире Баварской государственной библиотеке, институтам имени Макса Планка и имени Хайнца Майера-Лейбница, ядерному научно-исследовательскому реактору и многим другим учреждениям Мюнхен удерживает прочные позиции в европейской науке.Также Мюнхен по праву считается ИТ-столицей Германии. Недвижимость в Мюнхене самая дорогая в Германии.

7. Сан-Франциско



В число достопримечательностей города входят мост "Золотые Ворота", остров Алькатрас, система канатных трамваев, башня Койт и Чайна-таун. Сан-Франциско является мировым туристическим центром, известным своими летними холодными туманами, крутыми холмами и сочетанием викторианской и современной архитектуры.В число достопримечательностей города входят мост "Золотые Ворота", остров Алькатрас, система канатных трамваев, башня Койт и Чайна-таун.

6. Токио



Токио является одним из трех мировых финансовых центров наряду с Нью-Йорком и Лондоном. Токио — одна из самых экономически развитых агломераций в мире. Токио является крупным международным финансовым центром и штаб-квартирой ряда крупнейших мировых инвестиционных банков и страховых компаний, а также выполняет функции концентратора транспортной, издательской и вещательной отрасли в Японии. Токио является главным экономическим центром Японии.Токио является одним из трех мировых финансовых центров наряду с Нью-Йорком и Лондоном. Токио — одна из самых экономически развитых агломераций в мире. Токио является крупным международным финансовым центром и штаб-квартирой ряда крупнейших мировых инвестиционных банков и страховых компаний, а также выполняет функции концентратора транспортной, издательской и вещательной отрасли в Японии.

5. Сан-Хосе Сан-Хосе — самоназванная столица Кремниевой долины. Здесь расположены штаб-квартиры многих компаний, работающих в области информационных технологий, в том числе Cisco Systems, Adobe Systems, BEA Systems, eBay, KLA Tencor.

4. Шэньчжэнь



Сегодня Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично развивающихся городов Китая, четвертым из числа наиболее конкурентоспособных городов страны, крупнейшим среди китайских городов по объему экспорта и служит своеобразными воротами для привлечения инвестиций, новых технологий и культуры ведения бизнеса. Благодаря масштабным иностранным и государственным инвестициям за довольно короткий период времени город превратился в крупный промышленный, финансовый и транспортный центр экономического региона дельты Жемчужной реки и всей страны в целом.Сегодня Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично развивающихся городов Китая, четвертым из числа наиболее конкурентоспособных городов страны, крупнейшим среди китайских городов по объему экспорта и служит своеобразными воротами для привлечения инвестиций, новых технологий и культуры ведения бизнеса.

3. Сингапур



Сингапур привлекателен для инвесторов из-за низких налоговых ставок. Всего в Сингапуре 5 налогов, из которых один налог на прибыль, один — налог на заработную плату.



Сингапур причисляют к "восточноазиатским тиграм" за быстрый скачок экономики до уровня развитых стран. В стране развиты производства электроники, судостроение, сектор финансовых услуг. Сингапур — высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации.Сингапур привлекателен для инвесторов из-за низких налоговых ставок. Всего в Сингапуре 5 налогов, из которых один налог на прибыль, один — налог на заработную плату.Сингапур причисляют к "восточноазиатским тиграм" за быстрый скачок экономики до уровня развитых стран. В стране развиты производства электроники, судостроение, сектор финансовых услуг.

2. Лондон



Лондон — важнейший экономический и финансовый центр Великобритании и Европы, один из глобальных городов, конкурирующий с Нью-Йорком за звание ведущего мирового финансового центра Лондон является одним из привлекательнейших городов для инвестиций, и в его юрисдикции зарегистрировано наибольшее число международных торговых компаний и лиц со сверхкрупным чистым капиталом среди всех городов мира.Лондон — важнейший экономический и финансовый центр Великобритании и Европы, один из глобальных городов, конкурирующий с Нью-Йорком за звание ведущего мирового финансового центра

1. Нью-Йорк



Нью-Йорк является важнейшим финансовым центром страны и мира.



Нью-Йорк избрали местом расположения своих штаб-квартир такие финансовые организации, как Citigroup, J.P. Morgan & Co., American International Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch и др.



Кроме того, в городе расположены штаб-квартиры многих крупных нефинансовых корпораций, среди которых Verizon Communications, Pfizer, Alcoa, News Corporation, Colgate-Palmolive и др. В городе находятся такие биржи, как NYSE, Nasdaq, Американская фондовая биржа, Нью-Йоркская товарная биржа и Нью-Йоркская торговая палата. Нью-Йоркская финансовая отрасль сосредоточена на Уолл-стрит в Нижнем Манхэттене. Нью-Йорк — важнейший экономический центр Соединенных Штатов и всего мира. Нью-Йорк, наряду с Лондоном и Токио, называют одним из трех основных центров мировой экономики.Нью-Йорк является важнейшим финансовым центром страны и мира.Нью-Йорк избрали местом расположения своих штаб-квартир такие финансовые организации, как Citigroup, J.P. Morgan & Co., American International Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch и др.Кроме того, в городе расположены штаб-квартиры многих крупных нефинансовых корпораций, среди которых Verizon Communications, Pfizer, Alcoa, News Corporation, Colgate-Palmolive и др. В городе находятся такие биржи, как NYSE, Nasdaq, Американская фондовая биржа, Нью-Йоркская товарная биржа и Нью-Йоркская торговая палата. Нью-Йоркская финансовая отрасль сосредоточена на Уолл-стрит в Нижнем Манхэттене.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Экономическая конкурентоспособность городов оценивалась как способность города использовать свои экономические преимущества и ресурсы для привлечения инвестиций, создания социальных ценностей и предоставления благосостояния своим жителям.Ниже мы расскажем о 10 самых конкурентоспособных городах мира.