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      Топ-10 конкурентоспособных городов мира в 2020 году

      09:03Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Эксперты Китайской академии социальных наук и UN-HABITAT опубликовали отчет Global City Competitiveness Report (2019-2020), в рамках которого был составлен рейтинг самых конкурентоспособных городов мира.

      Экономическая конкурентоспособность городов оценивалась как способность города использовать свои экономические преимущества и ресурсы для привлечения инвестиций, создания социальных ценностей и предоставления благосостояния своим жителям.

      Ниже мы расскажем о 10 самых конкурентоспособных городах мира.

      10. Шанхай

      Шанхай — расположенный в дельте реки Янцзы на востоке Китая один из четырех городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.

      В Шанхае установлена самая высокая минимальная заработная плата в КНР.

      9. Лос-Анджелес

      Лос-Анджелес является одним из крупнейших мировых культурных, научных, экономических, образовательных центров. Также город один из крупнейших мировых центров индустрии развлечений в сфере кино, театра, музыки, литературы и телевидения.

      8. Мюнхен

      Современный Мюнхен не только средоточие культурных ценностей, но и крупный промышленный и исследовательский центр.

      Благодаря знаменитым университетам, одной из самых значительных в мире Баварской государственной библиотеке, институтам имени Макса Планка и имени Хайнца Майера-Лейбница, ядерному научно-исследовательскому реактору и многим другим учреждениям Мюнхен удерживает прочные позиции в европейской науке.

      Также Мюнхен по праву считается ИТ-столицей Германии. Недвижимость в Мюнхене самая дорогая в Германии.

      7. Сан-Франциско

      Сан-Франциско является мировым туристическим центром, известным своими летними холодными туманами, крутыми холмами и сочетанием викторианской и современной архитектуры.

      В число достопримечательностей города входят мост "Золотые Ворота", остров Алькатрас, система канатных трамваев, башня Койт и Чайна-таун.

      6. Токио

      Токио является главным экономическим центром Японии.

      Токио является одним из трех мировых финансовых центров наряду с Нью-Йорком и Лондоном. Токио — одна из самых экономически развитых агломераций в мире. Токио является крупным международным финансовым центром и штаб-квартирой ряда крупнейших мировых инвестиционных банков и страховых компаний, а также выполняет функции концентратора транспортной, издательской и вещательной отрасли в Японии.

      5. Сан-Хосе

      Сан-Хосе — самоназванная столица Кремниевой долины. Здесь расположены штаб-квартиры многих компаний, работающих в области информационных технологий, в том числе Cisco Systems, Adobe Systems, BEA Systems, eBay, KLA Tencor.

      4. Шэньчжэнь

      Благодаря масштабным иностранным и государственным инвестициям за довольно короткий период времени город превратился в крупный промышленный, финансовый и транспортный центр экономического региона дельты Жемчужной реки и всей страны в целом.

      Сегодня Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично развивающихся городов Китая, четвертым из числа наиболее конкурентоспособных городов страны, крупнейшим среди китайских городов по объему экспорта и служит своеобразными воротами для привлечения инвестиций, новых технологий и культуры ведения бизнеса.

      3. Сингапур

      Сингапур — высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации.

      Сингапур привлекателен для инвесторов из-за низких налоговых ставок. Всего в Сингапуре 5 налогов, из которых один налог на прибыль, один — налог на заработную плату.

      Сингапур причисляют к "восточноазиатским тиграм" за быстрый скачок экономики до уровня развитых стран. В стране развиты производства электроники, судостроение, сектор финансовых услуг.

      2. Лондон

      Лондон является одним из привлекательнейших городов для инвестиций, и в его юрисдикции зарегистрировано наибольшее число международных торговых компаний и лиц со сверхкрупным чистым капиталом среди всех городов мира.

      Лондон — важнейший экономический и финансовый центр Великобритании и Европы, один из глобальных городов, конкурирующий с Нью-Йорком за звание ведущего мирового финансового центра

      1. Нью-Йорк

      Нью-Йорк — важнейший экономический центр Соединенных Штатов и всего мира. Нью-Йорк, наряду с Лондоном и Токио, называют одним из трех основных центров мировой экономики.

      Нью-Йорк является важнейшим финансовым центром страны и мира.

      Нью-Йорк избрали местом расположения своих штаб-квартир такие финансовые организации, как Citigroup, J.P. Morgan & Co., American International Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch и др.

      Кроме того, в городе расположены штаб-квартиры многих крупных нефинансовых корпораций, среди которых Verizon Communications, Pfizer, Alcoa, News Corporation, Colgate-Palmolive и др. В городе находятся такие биржи, как NYSE, Nasdaq, Американская фондовая биржа, Нью-Йоркская товарная биржа и Нью-Йоркская торговая палата. Нью-Йоркская финансовая отрасль сосредоточена на Уолл-стрит в Нижнем Манхэттене.

      Рубрики: Страны

      Метки: рейтинг, конкурентоспособность, города

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