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      Биржевое ралли пугает даже самих инвесторов

      08:01Распечатать

      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Безудержный рост фондового рынка принес трейдерам и инвесторам много денег, однако сейчас это пугает даже их самих.

      Американский фондовый рынок начал год очередным ралли, акции продолжают расти в цене очень быстрыми темпами. Индекс S&P 500 вырос примерно на 3% в этом месяце и поднялся более чем на 9% только с начала ноября.

      Представители различных финансовых компаний все чаще предупреждают клиентов, что такие движения на рынке могут закончиться плачевно, поэтому наличие акций в портфелях - достаточно большой риск.

      Так, например, CNBC приводит слова Тони Дуайера из Canaccord Genuity, который занял осторожную позицию, переместив свой взгляд на рынок с "позитивного" на "нейтральный". В частности, технологический сектор,по его мнению, выглядит перекупленным, исторически такая динамика предшествовала падению более чем на 13%, написал Дуайер в записке для клиентов.

      Отсутствие волатильности на рынке также вызвало настороженность на Уолл-стрит. По словам одного из экспертов, индекс S&P 500 не двигался ни вверх ни вниз хотя бы на 1% с октября, что создало ненормально спокойный рынок. 30-дневная волатильность индекса достигла почти 100-летнего минимума, написал Майкл Уилсон из Morgan Stanley в записке для клиентов.

      Обычно такие периоды спокойствия сопровождались потрясениями, и это нужно учитывать при принятии инвестиционных решений.

      Несколько технических индикаторов показывают, что рынок приближается к своем пику. Например, по данным Стивена Сатмайера из Bank of America, соотношение опционов пут и колл, которое отражает опционную активность, находится на самом низком уровне за последние пять лет. Это свидетельствует о том, что инвесторы слишком успокоились и рынок перекуплен.

      Впрочем, есть и те, кто смотрит в будущее с оптимизмом, ожидая дальнейшего роста, отмечая при этом экономические индикаторы, которые указывают на улучшение ситуации.

      Тем не менее в большинстве своем инвесторы, как и многие стратеги и трейдеры, скептически относятся к тому, чтобы вкладывать большие деньги в акции на максимумах.

      Чем выше стоимость, тем выше вероятность негативного сюрприза.

      Напомним также, что одним из главных, если не главным, фактором роста фондового рынка являются действия мировых центробанков, в частности ФРС, которые буквально наводняют систему деньгами.

      Причем обоснованность этих действий вызывает вопросы, ведь в экономика нет признаков стресса и регуляторы попросту надувают очередной "пузырь".

      Рубрики: Акции, Облигации, Настоящее

      Метки: акции, инвестиции, индексы, рынки, ралли, S&P 500

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