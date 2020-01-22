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      США и Китай не установили дату начала второй фазы торговых переговоров

      08:42Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". США и Китай не определили график следующего этапа своих торговых переговоров, заявил заместитель председателя Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC), глава Государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ. Об этом сообщает Bloomberg.

      Заместитель председателя Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, глава Государственного статистического управления Нин Цзичжэ. Фото: EPA-EFE/WU HONG

      Сейчас основное внимание уделяется реализации первой фазы сделки, заявил Нин во вторник в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

      Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по второй фазе сделки начнутся, как только соглашение по первой фазе вступит в силу. Он сообщил, что отправится в Пекин, чтобы начать переговоры, однако дата еще не объявлена.

      Как сообщали "Вести.Экономика", США и Китай 15 января подписали торговое соглашение первой фазы. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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      В рамках соглашения в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 г., - уровень, взятый за базу. В основном это касается промышленных товаров и сельхозпродукции, но соглашение также затрагивает энергетические товары, включая нефть, СПГ и уголь.

      Соглашение также обязывает Китай бороться с кражей американских технологий и корпоративных тайн своими компаниями и государственными структурами и избегать валютных манипуляций в целях получения конкурентных преимуществ. Соглашение содержит положение о принудительном исполнении, что должно гарантировать выполнение обязательств в рамках сделки.

      Хотя сделка первой фазы существенно снижает напряженность, она не положит конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

      По-прежнему остаются в силе американские пошлины на китайский импорт на сумму $370 млрд. Кроме того, на переговорах по сделке второй фазы сторонам, вероятно, предстоит обсуждение более сложных вопросов, включая китайские субсидии государственным компаниям и промышленную политику.

      Между тем, Китай стремится устранить опасения Европы по поводу его сделки с США. Нин Цзичжэ заявил, что европейские страны не должны беспокоиться, так как сделка не повлияет на торговые отношения Китая с третьими странами и у Китая все еще есть много возможностей для импорта из других стран.

      Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн заявил в Давосе, что обязательство Китая покупать больше у США соответствует правилам Всемирной торговой организации. Хань также пообещал снизить барьеры для иностранных инвесторов.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, переговоры, торговая сделка, Хань Чжэн, Нин Цзичжэ

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