США призвали Китай присоединиться к переговорам с Россией по ядерным вооружениям

США призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по вопросам ядерного вооружения с Россией, сообщает Reuters

Постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд. Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Президент США Дональд Трамп заявил, что в прошлом году он обсуждал новое соглашение об ограничении ядерных вооружений с президентом России Владимиром Путиным и надеялся распространить его на Китай, что станет важным соглашением между тремя ведущими атомными державами мира. Однако Китай до сих пор отказывался от участия."Мы считаем, что, учитывая тот факт, что ядерные запасы Китая по оценкам удвоятся в течение следующих десяти лет, сейчас самое время провести эту трехстороннюю дискуссию", - сказал постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд.При этом он назвал секретность Пекина в отношении растущих ядерных запасов "серьезной угрозой стратегической стабильности".По словам Вуда, Вашингтон обсуждал потенциальные трехсторонние переговоры на встрече по безопасности с Россией на прошлой неделе, и было достигнуто "понимание" относительно их проведения."Мы не можем позволить себе ждать", - добавил Вуд."Надеюсь, что со временем и под влиянием других стран, помимо США, они (Китай) сядут за стол переговоров. Мы считаем, что Китай должен сделать это в интересах глобальной безопасности", - подчеркнул он.