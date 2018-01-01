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      США призвали Китай присоединиться к переговорам с Россией по ядерным вооружениям

      10:13Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". США призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по вопросам ядерного вооружения с Россией, сообщает Reuters.

      Постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд. Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

      Президент США Дональд Трамп заявил, что в прошлом году он обсуждал новое соглашение об ограничении ядерных вооружений с президентом России Владимиром Путиным и надеялся распространить его на Китай, что станет важным соглашением между тремя ведущими атомными державами мира. Однако Китай до сих пор отказывался от участия.

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      "Мы считаем, что, учитывая тот факт, что ядерные запасы Китая по оценкам удвоятся в течение следующих десяти лет, сейчас самое время провести эту трехстороннюю дискуссию", - сказал постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд.

      При этом он назвал секретность Пекина в отношении растущих ядерных запасов "серьезной угрозой стратегической стабильности".

      По словам Вуда, Вашингтон обсуждал потенциальные трехсторонние переговоры на встрече по безопасности с Россией на прошлой неделе, и было достигнуто "понимание" относительно их проведения.

      "Мы не можем позволить себе ждать", - добавил Вуд.

      "Надеюсь, что со временем и под влиянием других стран, помимо США, они (Китай) сядут за стол переговоров. Мы считаем, что Китай должен сделать это в интересах глобальной безопасности", - подчеркнул он.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, Россия, переговоры, ядерное вооружение, Роберт Вуд

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