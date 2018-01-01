Силуанов остается в Минфине, но потерял должность вице-премьера: что изменится?

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Экономика Южной Кореи в 2019 году выросла минимальными темпами за 10 лет
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Опять Takata: Honda отзывает в США и Канаде 2,7 млн машин
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SpaceX сообщила о новом запуске спутников Starlink
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Эксперты отметили снижение средней суммы автокредитов в 2019 году
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На покупку каких машин россияне берут автокредиты?
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США получат 6 двигателей РД-180 в 2020 году
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Акции IBM растут на фоне сильного отчета о прибыли
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Выступление Трампа в Давосе назвали "предвыборным"
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minfin.ru
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Рубрики: Правительство, Парламент
Метки: правительство, Минфин, кабмин, Белоусов, Силуанов
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21.01 20:30
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