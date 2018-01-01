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      Силуанов остается в Минфине, но потерял должность вице-премьера: что изменится?

      08:22Распечатать

      minfin.ru

      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Министр финансов Антон Силуанов сохранил должность в новом правительстве, потеряв статус первого заместителя председателя правительства.

      Новым первым вице-премьером стал бывший помощник президента Андрей Белоусов, а министром экономического развития - губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

      Новая конфигурация финансово-экономического блока, ограничившая полномочия Силуанова, может говорить о грядущем смягчении бюджетной политики, поскольку премьер-министр Михаил Мишустин пообещал распечатать Фонд национального благосостояния, чтобы ускорить экономический рост, пишет Bloomberg.

      При Силуанове профицит федерального бюджета в номинальном выражении достиг самой высокой отметки за всю историю наблюдений.

      "Мы подготовили ресурсное обеспечение реализации послания, - сказал Силуанов на заседании нового правительства, которое транслировалось на телеканале "Россия-24". - Общий объем дополнительных ресурсов до 2024 г. определен в размере более 4 трлн руб. Определены источники, источники есть на реализацию тех задач, поставленных в послании. И основная часть - это ресурсы федерального бюджета".

      Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. У премьер-министра Михаила Мишустина теперь будет девять заместителей.

      По его словам, поправки в бюджет будут подготовлены в течение месяца.

      Напомним, что президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 15 января неожиданно объявил о поправках в Конституцию РФ, ограничивающих президентскую власть, и в тот же вечер правительство ушло в отставку, а Путин предложил на пост премьера Мишустина.

      Накануне агентство Bloomberg сообщало, что потеря Силуановым места вице-премьера может снизить аппетит инвесторов к российскому госдолгу.

      Сегодня Минфин проведет очередные аукционы, результаты которых подтвердят или опровергнут эти опасения.

      Добавим также, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил журналистам, что новый состав кабинета министров станет правительством экономического прорыва.

      "Мы видим, что посты в правительстве сохранили крайне успешные, эффективные министры. Также пришли новые люди, которые достигли значимых достижений на своих предыдущих постах. Предыдущее правительство сумело достичь макроэкономической стабильности и создать условия для роста. Новое правительство станет правительством экономического прорыва и будет, безусловно, сфокусировано на росте, увеличении инвестиций и ускорении реализации национальных проектов. То есть на выполнении тех задач, которые президент обозначил в своем Послании Федеральному собранию. Мы считаем, что такие меры могут повысить экономический рост России с 2% до 3% уже в следующем, 2021-м, году", - приводит его слова ТАСС.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Минфин, кабмин, Белоусов, Силуанов

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