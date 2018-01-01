ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Экономика Южной Кореи в 2019 году выросла минимальными темпами за 10 лет

      09:23Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Экономика Южной Кореи в IV квартале продемонстрировала продемонстрировала максимальный рост более чем за два года благодаря скачку государственных расходов. Тем не менее рост ВВП по итогам 2019 г. был минимальным с 2009 г.

      Фото: EPA-EFE/YONHAP

      ВВП Южной Кореи в IV квартале увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщил Банк Кореи. Темпы роста оказались максимальными с III квартала 2017 г.

      Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,8%.

      Высокие государственные расходы на общественную инфраструктуру в сочетании с более высоким частным потреблением поддержали рост в IV квартале.

      Ссылки по теме

      Частное потребление, на которое приходится почти половина ВВП Южной Кореи, в октябре-декабре увеличилось на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Инвестиции в строительство подскочили на 6,3%.

      Между тем, объем экспорта сократился на 0,1%.

      По итогам 2019 г. в целом экономика выросла на 2%, минимальными темпами за 10 лет, что соответствует прогнозу центробанка.

      Четвертая по величине экономика Азии подвержена влиянию торговой войны между США и Китаем и связанной с ней технологической войны, а также замедления спроса на полупроводники. Дополнительное давление на экономику Южной Кореи оказал торговый спор с соседней Японией.

      Перспективы экспорта улучшились в этом году, поскольку США и Китай подписали торговое соглашение первой фазы.

      В то же время вспышка вируса в Китае стала новым риском для потребительских расходов, поскольку она может заставить людей меньше времени проводить вне дома и меньше путешествовать, заявил представитель Банка Кореи на брифинге для прессы.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в стране достигло 440. Случаи заражения зафиксированы в 14 провинциях. Власти страны предупредили об опасности дальнейшего распространения коронавируса.

      Рубрики: Статистика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: экспорт, ВВП, Южная Корея, частное потребление

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить