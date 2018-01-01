Экономика Южной Кореи в 2019 году выросла минимальными темпами за 10 лет

Экономика Южной Кореи в IV квартале продемонстрировала продемонстрировала максимальный рост более чем за два года благодаря скачку государственных расходов. Тем не менее рост ВВП по итогам 2019 г. был минимальным с 2009 г.

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