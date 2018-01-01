У России новая Доктрина продовольственной безопасности

Подписанный президентом РФ документ делает приоритетным самообеспечение, а также ставит задачу по повышению экспорта продуктов питания и сельхозсырья над импортом.

Экспортная задача

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Указ президента РФ от 2010 г., которым утверждалась предыдущая доктрина, утратил силу. Новый документ вступает в силу со дня его подписания."Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.Новая доктрина предполагает, что продовольственная безопасность страны - это состояние ее социально-экономического развития, при котором обеспечивается продовольственная независимость России. Кроме того, документ гарантирует физическую и экономическую доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления, необходимых для активного и здорового образа жизни.Продовольственная независимость предполагает самообеспечение страны основными видами отечественной сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а экономическая доступность - возможность приобретения пищевой продукции должного качества по сложившимся ценам, в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления.В новой доктрине, подписанной Владимиром Путиным, меняется подход к оценке состояния продовольственной безопасности. В предыдущей версии в качестве критерия использовался удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка с учетом переходящих запасов. Теперь же продовольственная независимость будет определяться как уровень самообеспечения. Он будет рассчитываться как отношение объема отечественного производства продукции к объему ее внутреннего потребления.Для каждой группы продуктов установлены отдельные пороговые значения. Так, уровень самообеспечения по зерну - не менее 95%, по сахару - не менее 90%, по растительному маслу - не менее 90%, по мясу и мясопродуктам - не менее 85%, по молоку и молокопродуктам - не менее 90%, по рыбе и рыбопродуктам - не менее 85%, по картофелю - не менее 95%, по овощам и бахчевым - не менее 90%, по фруктам и ягодам - не менее 60%, по семенам основным сельхозкультур отечественной селекции - не менее 75%, по пищевой соли - не менее 85%.Кроме того, подписанный Владимиром Путиным документ ставит задачу по достижению превышения экспорта продуктов питания и сельхозсырья из РФ над импортом. В числе основных задач указывается "достижение положительного сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".Пока в России импорт продовольствия превышает экспорт. По данным ФТС, в 2018 г. из страны было поставлено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $24,921 млрд, а импортировано - на $29,736 млрд.При этом доктрина предполагает, что реализация экспортного потенциала должна осуществляться с учетом приоритета самообеспечения страны отечественной сельхозпродукцией и продуктами, а также необходимости обеспечения продовольственной безопасности в рамках ЕАЭС.