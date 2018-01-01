Драгоценные металлы: стоит ли в них вкладывать?

Драгоценные металлы в последнее время оказались в центре внимания инвесторов. Золото и серебро показали впечатляющую динамика, но из биржевых драгметаллов абсолютным лидером все же был палладий. Какие перспективы открываются инвесторам?

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Цена палладия может протестировать отметку $3 тыс. за унцию, но не удержится долго на этом пике, полагает аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри.Палладий подорожал в понедельник до рекордных $2577,27 за унцию, однако во вторник котировки рухнули сразу на 3,5% до $2456,18 за унцию."Потенциал роста значителен", - заявил Карри, отвечающий за анализ сырьевых рынков в Goldman Sachs. Однако, по его словам, подъем стоимости драгметалла "не будет устойчивым, поскольку пострадает спрос и цена упадет, с тем чтобы начать готовиться к новому скачку, как было в прошлом году", пишет "Интерфакс"."Этот процесс, вероятно, продолжится до тех пор, пока автопроизводители в конечном итоге не перейдут на другие драгметаллы, такие как платина и родий", - цитирует Карри агентство Bloomberg.Эксперт отметил, однако, что переход на другие металлы произойдет лишь в случае, если нехватка палладия на рынке станет достаточно серьезной, чтобы создать проблемы автопроизводителям, чего пока не наблюдается.Палладий только с начала года подорожал уже на 30% - после скачка цены на 54% в 2019 г., поскольку спрос на драгметалл превышает предложение. Спрос на палладий растет, поскольку драгметалл все более активно используется в производстве автомобильных катализаторов в условиях ужесточения требований для уровня выбросов во многих странах мира.При этом в ЮАР, являющейся вторым по величине в мире производителем палладия, отмечаются перебои в добыче из-за проблем с подачей электроэнергии.Рост стоимости палладия поддерживает акции "РусАла" и "Норникеля". Бумаги "РусАла" в Гонконге подорожали на 24% с начала этого года, акции "Норникеля" в Лондоне выросли в цене на 14%.Выступая на Bloomberg TV во вторник, Карри заявил, что видит по крайней мере три причины, по которым инвесторам стоит сохранять инвестиции в золото. "Золото служит очень хорошим инструментом хеджирования геополитических рисков", - отметил он."Если мы вернемся к событиям вокруг Ирана, происходившим пару недель назад, обычно в подобных ситуациях гораздо лучше владеть золотом, чем нефтью", - сказал Карри.Дедолларизация и снижение инвестиций, которые приводят к наращиванию сбережений, также являются важными причинами для сохранения инвестиций в золото, отметил Карри.Эти три причины, по его словам, поддерживают прогноз Goldman Sachs, предусматривающий повышение цены золота до $1600 за унцию. Цена золота во вторник выросла на 0,3% до $1565,99 за унцию.