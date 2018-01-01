Сенаторы-республиканцы помешали демократам запросить документы по Украине

В ходе судебных слушаний в Сенате США представители Республиканской партии не дали демократам обязать администрацию Трампа предоставить документы по задержке военной помощи Киеву.

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Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Очередной скандал в деле об импичменте: республиканцы фактически препятствуют совершению правосудия. Против предоставления Белым домом запрашиваемых демократами документов по задержке военной помощи Украине выступили 53 сенатора-республиканца. Поддержали запрос лишь 47 человек.На этом сенатские баталии двух противоборствующих партий не заканчиваются: сегодня обсуждается предложенная республиканцами резолюция, которая регламентирует проведение судебных разбирательств по импичменту в верхней палате Конгресса США.Первая поправка от демократов к этой резолюции - голосование по документам, касающимся, по словам сенатского партийного лидера Чака Шумера, контактов Трампа с высшими должностными лицами администрации США и Украины о задержке военной помощи."Никто не может утверждать, что эти документы не имеют прямого отношения. (... ) Люди должны понимать, что документы могут пролить больше света на то, почему помощь была задержана, кто это сделал", - пояснил Шумер журналистам.Известно, что эта поправка не единственная, которую демократы намерены предложить. Однако для того, чтобы добиться внесения в резолюцию каких-либо изменений, демократы должны получить голоса четырех республиканцев в сенате, а, по словам автора резолюции, лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, у него есть 51 голос, необходимый для принятия его правил.Резолюция также дает юридической команде американского президента 24 часа для предоставления своих аргументов. Отведенное время будет поделено на 2 дня.В ходе прений сторон сенаторы через председателя Верховного суда США Джона Робертса смогут задать сторонам вопросы. Им отводится на это 16 часов.Проект резолюции предполагает, что необходимость вызова свидетелей будет решаться путем голосования в Сенате США. В случае если верхняя палата примет отрицательное решение, рассмотреть дополнительные ходатайства по конкретным свидетелям, согласно проекту Макконнелла, будет невозможно, и тогда процесс завершится уже к концу следующей недели.Прокурорами, то есть стороной обвинения, на судебном процессе в сенате выступят семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей Конгресса США, а сенаторы будут присяжными. Процесс завершится голосованием: на отстранение президента от должности потребуются голоса двух третей сенаторов. То, что сенатское большинство составляют республиканцы, может означать, что на этом тема импичмента и будет закрыта: процедуру, скорее всего, заблокируют.