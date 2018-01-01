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      Минфин РФ провел лучший с весны аукцион по продаже ОФЗ

      21:35Распечатать

      Москва, 22 января - "Вести.Экономика" Министерство финансов успешно провело аукцион по продаже годолга. Объем размещения стал максимальным с весны прошлого года.

      Инвесторы показали существенный аппетит к российскому долгу, позволив Министерству финансов РФ продать максимальный объем облигаций федерального займа на одном аукционе с мая, пишет Bloomberg.

      Минфин в среду разместил пятилетние ОФЗ 26229 на 58,4 миллиарда рублей при почти двукратном спросе. На безлимитном аукционе были заключены три сделки, объем одной из которых составил 58 миллиардов рублей.

      Ведомство вышло на рынок перед погашением на следующей неделе госбумаг с плавающим купоном на 250 миллиардов рублей. Возможно, что один участник заранее перекладывается из этого выпуска в среднесрочные ОФЗ, “где еще остался положительный кэрри к ставкам денежного рынка”, отметил в интервью Bloomberg старший портфельный управляющий УК “Трансфингруп” Станислав Пономарев.

      На втором аукционе Минфин продал “линкеры”, бумаги с плавающим купоном, с погашением в феврале 2028 года на 26,7 миллиарда рублей при спросе в 50,4 миллиарда рублей. Доходность по цене отсечения аукционе составила 2,83% годовых.

      Линкеры недооценены на фоне таргетирования Банком России реальной стоимости заимствований 2-3% годовых и разговоров о снижении диапазона нейтральной ставки, написал по электронной почте портфельный управляющий УК “Арикапитал” Алексей Третьяков. Это должно “подстегнуть открытие лимитов на линкеры”, отметил он.

      “С учетом последних проинфляционных вводных касательно стимулирования инвестиционного и потребительского спроса, инфляционные бумаги могут быть интересны на среднесрочном горизонте”, - написал агентству Bloomberg по электронной почте Пономарев.

      Рубрики: Облигации, Правительство, Парламент

      Метки: аукцион, госдолг, облигации, Минфин, ОФЗ

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