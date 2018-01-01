Рубль укрепился на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро немного снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 61,82-61,86 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 61,85 руб. - это на 3,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 68,51 руб., опустившись на 10,75 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 6,8 коп. до 64,85 руб.Нефть дешевеет в среду. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует профицит на рынке нефти в первом полугодии, что может ослабить опасения по поводу перебоев с добычей нефти в Ливии.К 10:01 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,4% и составила $64,35 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,5% до $58,1 за баррель.