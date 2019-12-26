17 новых чиновников в правительстве России

Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре нового правительства, а также назначении первого заместителя и заместителях председателя правительства.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов Фото:kremlin.ru



На госслужбе с 2006-го — тогда его назначили заместителем министра экономического развития и торговли. Спустя два года возглавил департамент экономики и финансов правительства России при премьере Владимире Путине.



В 2011-м тот поручил Белоусову работу над улучшением инвестиционного климата в России и создание Агентства стратегических инициатив. С 2013 года находился на посту помощника президента по экономике, в 2018-м выступил одним из авторов экономической программы и майского указа Владимира Путина.На госслужбе с 2006-го — тогда его назначили заместителем министра экономического развития и торговли. Спустя два года возглавил департамент экономики и финансов правительства России при премьере Владимире Путине.В 2011-м тот поручил Белоусову работу над улучшением инвестиционного климата в России и создание Агентства стратегических инициатив.

Вице-премьер Виктория Абрамченко



Несколько лет занимала различные посты в Министерстве сельского хозяйства: была статс-советником замглавы ведомства, директором департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности. С 2016 года работала заместителем главы Минэкономразвития, в том же ведомстве была замдиректора департамента недвижимости. Трудилась в Росреестре.Несколько лет занимала различные посты в Министерстве сельского хозяйства: была статс-советником замглавы ведомства, директором департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко Фото:ФНС РФ



В налоговых органах работает 20 лет. За это время прошел путь от специалиста до начальника Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы. Главой аппарата правительства назначен бывший подчиненный Михаила Мишустина, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко.В налоговых органах работает 20 лет. За это время прошел путь от специалиста до начальника Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы.

Вице-премьер Алексей Оверчук Фото:ФНС РФ



С 2007 по 2008-й Оверчук также занимался привлечением инвесторов в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами. Тоже бывший подчиненный нового премьера. С 2010-го он замещал советника руководителя ФНС. До этого два года был на руководящих должностях в группе инвесткомпаний "Ю-Эф-Джи Эссет Менеджмент".С 2007 по 2008-й Оверчук также занимался привлечением инвесторов в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами.

Вице-премьер Марат Хуснуллин



В 1999-м — депутат Госсовета Татарстана, потом перешел в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, оставив кресло парламентария.



Курировал строительство спортивных объектов для казанской Универсиады-2013. С 2010-го — в мэрии. Реализовывал масштабный проект "Новая Москва", занимался градостроительной политикой. Экономист по образованию, в 90-х возглавлял частные предприятия. Путь в органы власти у него не совсем типичен для чиновника.В 1999-м — депутат Госсовета Татарстана, потом перешел в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, оставив кресло парламентария.Курировал строительство спортивных объектов для казанской Универсиады-2013. С 2010-го — в мэрии. Реализовывал масштабный проект "Новая Москва", занимался градостроительной политикой.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко



До этого с 2005 по 2014-й под его руководством прошла заявочная кампания на право проведения зимних Олимпийских игр в России. Затем он в должности президента Оргкомитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр занимался подготовкой Олимпиады.



С 2007-го также отвечает за развитие физической культуры и спорта в президиуме Совета при президенте России. Председатель правления Континентальной хоккейной лиги, член Совета Федерации хоккея России. В 2015-м назначен председателем правления "Газпром-медиа холдинга".До этого с 2005 по 2014-й под его руководством прошла заявочная кампания на право проведения зимних Олимпийских игр в России. Затем он в должности президента Оргкомитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр занимался подготовкой Олимпиады.С 2007-го также отвечает за развитие физической культуры и спорта в президиуме Совета при президенте России.

Министр экономического развития Максим Решетников



До губернаторства делал карьеру в своем регионе, работал в центральных органах власти — был замдиректора департамента межбюджетных отношений и директором департамента мониторинга Минрегионразвития.



В 2009-м вошел в первую сотню кадрового резерва президента страны, вернулся в Пермский край в качестве руководителя администрации региона. Занимался регионами в аппарате правительства, затем перешел на работу в мэрию Москвы, возглавил департамент экономической политики и развития столицы.



В 2017-м назначен президентом временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, в том же году победил на выборах и стал главой региона без приставки "врио". Новый министр экономики Максим Решетников, как и Трутнев, — пермяк. Его профиль — региональное развитие. Для нынешнего назначения он оставил пост главы Пермского края.До губернаторства делал карьеру в своем регионе, работал в центральных органах власти — был замдиректора департамента межбюджетных отношений и директором департамента мониторинга Минрегионразвития.В 2009-м вошел в первую сотню кадрового резерва президента страны, вернулся в Пермский край в качестве руководителя администрации региона. Занимался регионами в аппарате правительства, затем перешел на работу в мэрию Москвы, возглавил департамент экономической политики и развития столицы.В 2017-м назначен президентом временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, в том же году победил на выборах и стал главой региона без приставки "врио".

Министр юстиции Константин Чуйченко



С 2018-го руководил аппаратом правительства премьер-министра Медведева в статусе вице-премьера. Курировал так называемую регуляторную гильотину (масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов). Давний соратник экс-премьер-министра Дмитрия Медведева — они вместе учились на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета. В 2008 году, когда Медведев был президентом, Чуйченко стал его помощником, возглавил контрольное управление в администрации.С 2018-го руководил аппаратом правительства премьер-министра Медведева в статусе вице-премьера. Курировал так называемую регуляторную гильотину (масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов).

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев



С 2008-го — помощник главы администрации президента Сергея Нарышкина, а после перехода того в 2011-м в Госдуму спикером стал его советником. В Охотном Ряду занимался реализацией проекта "Электронный парламент" и портала для обсуждения законопроектов "Вече". В 2014-м перешел в правительство Московской области. С 1999 по 2004 год работал на руководящих должностях в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий. С 2004 по 2008-й был советником министра связи Леонида Реймана.С 2008-го — помощник главы администрации президента Сергея Нарышкина, а после перехода того в 2011-м в Госдуму спикером стал его советником. В Охотном Ряду занимался реализацией проекта "Электронный парламент" и портала для обсуждения законопроектов "Вече". В 2014-м перешел в правительство Московской области.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко Фото:YouTube



С 2012-го — в Москве, замещал руководителя контрольного ведомства в сфере здравоохранения. С 2015-го возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Профессиональный врач. С 1992 года был интерном и работал акушером-гинекологом в республиканской больнице Коми в городе Сыктывкаре. К 2006-му поднялся по карьерной лестнице до министра здравоохранения Республики Коми, занимал этот пост до 2011 года.С 2012-го — в Москве, замещал руководителя контрольного ведомства в сфере здравоохранения. С 2015-го возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков



С 2018-го — в президентском Совете по науке и образованию, а с 2016-го — депутат Тюменской областной думы. До этого также был депутатом Тюменской городской думы и членом регионального политического совета партии "Единая Россия". Пост министра науки и высшего образования России занял ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков, которого 15 января включили в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.С 2018-го — в президентском Совете по науке и образованию, а с 2016-го — депутат Тюменской областной думы. До этого также был депутатом Тюменской городской думы и членом регионального политического совета партии "Единая Россия".

Министр просвещения Сергей Кравцов Фото:Vesti.ru



В 2013-м возглавил Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Его предшественник Виктор Болотов говорил, что Кравцов "имеет задатки реформатора, но не называет все, что было до него, бредом". Педагог, доктор наук, в сфере образования — почти четверть века. В министерстве — с 2002 года, возглавлял Федеральный центр тестирования, который отрабатывал процедуры Единого государственного экзамена (ЕГЭ).В 2013-м возглавил Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Его предшественник Виктор Болотов говорил, что Кравцов "имеет задатки реформатора, но не называет все, что было до него, бредом".

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев



В июле 2016-го указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В правительство он перешел с должности замдиректора ФСБ. Выпускник Академии Генштаба. Возглавил МЧС в 2018-м. Его карьера связана с органами безопасности. Служил в КГБ СССР оперативным сотрудником, в службе безопасности президента. В июне 2015-го в звании генерал-майора возглавил Управление ФСБ по Калининградской области.В июле 2016-го указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В правительство он перешел с должности замдиректора ФСБ. Выпускник Академии Генштаба.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов



В сентябре 2014-го избран мэром Благовещенска. В следующем году назначен врио губернатора Амурской области, в сентябре 2015-го избран губернатором этого региона. С февраля 2011-го — первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, с декабря того же года — замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона.В сентябре 2014-го избран мэром Благовещенска. В следующем году назначен врио губернатора Амурской области, в сентябре 2015-го избран губернатором этого региона.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков



В 2017-м перешел в федеральный Минфин на должность заместителя главы ведомства. С 2017-го — замминистра финансов. Карьеру начал в администрации Самарской области, потом работал в Федеральном казначействе, занимал пост министра финансов Московской области.В 2017-м перешел в федеральный Минфин на должность заместителя главы ведомства.

Министр спорта Олег Матыцин



С 2005 по 2015-й — президент Российского студенческого спортивного союза. Затем — президент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. С 2015-го — глава Международной федерации студенческого спорта (FISU). Профессиональный спортсмен, заслуженный тренер России. В 2001-2006 годах — ректор Российской государственной академии физической культуры (РГАФК), заведующий кафедрой теории и методики индивидуально-игровых видов спорта РГАФК.С 2005 по 2015-й — президент Российского студенческого спортивного союза. Затем — президент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. С 2015-го — глава Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Министр культуры Ольга Любимова Фото:Vesti.Ru



Работала на телевидении. Автор нескольких десятков фильмов о православии, а также бывший корреспондент программы "Ортодокс" на телеканале ТВЦ. Помимо этого, новый министр культуры сотрудничала с телеканалами "Культура" и "Столица". Окончила факультет театроведения ГИТИСа. Ее отец — ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов. Возглавляла департамент кинематографии министерства культуры, отвечавший за публикацию данных о господдержке кино.Работала на телевидении. Автор нескольких десятков фильмов о православии, а также бывший корреспондент программы "Ортодокс" на телеканале ТВЦ. Помимо этого, новый министр культуры сотрудничала с телеканалами "Культура" и "Столица".