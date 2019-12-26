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      17 новых чиновников в правительстве России

      11:48Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре нового правительства, а также назначении первого заместителя и заместителях председателя правительства.

      Как ранее писали Вести.Экономика, в подписанном указе "О структуре федеральных органов исполнительной власти" определен численный состав правительства, а также упразднено Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Его функции переданы министерству экономического развития.

      В документе также перечислены федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, а также федеральные службы и федеральные агентства, которые находятся в ведении данных федеральных министерств.

      Ниже мы расскажем о новых чиновниках в правительстве России.

      Первый вице-премьер Андрей Белоусов

      Фото:kremlin.ru

      С 2013 года находился на посту помощника президента по экономике, в 2018-м выступил одним из авторов экономической программы и майского указа Владимира Путина.

      На госслужбе с 2006-го — тогда его назначили заместителем министра экономического развития и торговли. Спустя два года возглавил департамент экономики и финансов правительства России при премьере Владимире Путине.

      В 2011-м тот поручил Белоусову работу над улучшением инвестиционного климата в России и создание Агентства стратегических инициатив.

      Вице-премьер Виктория Абрамченко

      С 2016 года работала заместителем главы Минэкономразвития, в том же ведомстве была замдиректора департамента недвижимости. Трудилась в Росреестре.

      Несколько лет занимала различные посты в Министерстве сельского хозяйства: была статс-советником замглавы ведомства, директором департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности.

      Вице-премьер Дмитрий Григоренко

      Фото:ФНС РФ

      Главой аппарата правительства назначен бывший подчиненный Михаила Мишустина, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко.

      В налоговых органах работает 20 лет. За это время прошел путь от специалиста до начальника Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы.

      Вице-премьер Алексей Оверчук

      Фото:ФНС РФ

      Тоже бывший подчиненный нового премьера. С 2010-го он замещал советника руководителя ФНС. До этого два года был на руководящих должностях в группе инвесткомпаний "Ю-Эф-Джи Эссет Менеджмент".

      С 2007 по 2008-й Оверчук также занимался привлечением инвесторов в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами.

      Вице-премьер Марат Хуснуллин

      Экономист по образованию, в 90-х возглавлял частные предприятия. Путь в органы власти у него не совсем типичен для чиновника.

      В 1999-м — депутат Госсовета Татарстана, потом перешел в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, оставив кресло парламентария.

      Курировал строительство спортивных объектов для казанской Универсиады-2013. С 2010-го — в мэрии. Реализовывал масштабный проект "Новая Москва", занимался градостроительной политикой.

      Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

      Председатель правления Континентальной хоккейной лиги, член Совета Федерации хоккея России. В 2015-м назначен председателем правления "Газпром-медиа холдинга".

      До этого с 2005 по 2014-й под его руководством прошла заявочная кампания на право проведения зимних Олимпийских игр в России. Затем он в должности президента Оргкомитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр занимался подготовкой Олимпиады.

      С 2007-го также отвечает за развитие физической культуры и спорта в президиуме Совета при президенте России.

      Министр экономического развития Максим Решетников

      Новый министр экономики Максим Решетников, как и Трутнев, — пермяк. Его профиль — региональное развитие. Для нынешнего назначения он оставил пост главы Пермского края.

      До губернаторства делал карьеру в своем регионе, работал в центральных органах власти — был замдиректора департамента межбюджетных отношений и директором департамента мониторинга Минрегионразвития.

      В 2009-м вошел в первую сотню кадрового резерва президента страны, вернулся в Пермский край в качестве руководителя администрации региона. Занимался регионами в аппарате правительства, затем перешел на работу в мэрию Москвы, возглавил департамент экономической политики и развития столицы.

      В 2017-м назначен президентом временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, в том же году победил на выборах и стал главой региона без приставки "врио".

      Министр юстиции Константин Чуйченко

      Давний соратник экс-премьер-министра Дмитрия Медведева — они вместе учились на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета. В 2008 году, когда Медведев был президентом, Чуйченко стал его помощником, возглавил контрольное управление в администрации.

      С 2018-го руководил аппаратом правительства премьер-министра Медведева в статусе вице-премьера. Курировал так называемую регуляторную гильотину (масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов).

      Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

      С 1999 по 2004 год работал на руководящих должностях в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий. С 2004 по 2008-й был советником министра связи Леонида Реймана.

      С 2008-го — помощник главы администрации президента Сергея Нарышкина, а после перехода того в 2011-м в Госдуму спикером стал его советником. В Охотном Ряду занимался реализацией проекта "Электронный парламент" и портала для обсуждения законопроектов "Вече". В 2014-м перешел в правительство Московской области.

      Министр здравоохранения Михаил Мурашко

      Фото:YouTube

      Профессиональный врач. С 1992 года был интерном и работал акушером-гинекологом в республиканской больнице Коми в городе Сыктывкаре. К 2006-му поднялся по карьерной лестнице до министра здравоохранения Республики Коми, занимал этот пост до 2011 года.

      С 2012-го — в Москве, замещал руководителя контрольного ведомства в сфере здравоохранения. С 2015-го возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

      Министр науки и высшего образования Валерий Фальков

      Пост министра науки и высшего образования России занял ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков, которого 15 января включили в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

      С 2018-го — в президентском Совете по науке и образованию, а с 2016-го — депутат Тюменской областной думы. До этого также был депутатом Тюменской городской думы и членом регионального политического совета партии "Единая Россия".

      Министр просвещения Сергей Кравцов

      Фото:Vesti.ru

      Педагог, доктор наук, в сфере образования — почти четверть века. В министерстве — с 2002 года, возглавлял Федеральный центр тестирования, который отрабатывал процедуры Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

      В 2013-м возглавил Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Его предшественник Виктор Болотов говорил, что Кравцов "имеет задатки реформатора, но не называет все, что было до него, бредом".

      Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев

      Возглавил МЧС в 2018-м. Его карьера связана с органами безопасности. Служил в КГБ СССР оперативным сотрудником, в службе безопасности президента. В июне 2015-го в звании генерал-майора возглавил Управление ФСБ по Калининградской области.

      В июле 2016-го указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В правительство он перешел с должности замдиректора ФСБ. Выпускник Академии Генштаба.

      Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

      С февраля 2011-го — первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, с декабря того же года — замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона.

      В сентябре 2014-го избран мэром Благовещенска. В следующем году назначен врио губернатора Амурской области, в сентябре 2015-го избран губернатором этого региона.

      Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

      С 2017-го — замминистра финансов. Карьеру начал в администрации Самарской области, потом работал в Федеральном казначействе, занимал пост министра финансов Московской области.

      В 2017-м перешел в федеральный Минфин на должность заместителя главы ведомства.

      Министр спорта Олег Матыцин

      Профессиональный спортсмен, заслуженный тренер России. В 2001-2006 годах — ректор Российской государственной академии физической культуры (РГАФК), заведующий кафедрой теории и методики индивидуально-игровых видов спорта РГАФК.

      С 2005 по 2015-й — президент Российского студенческого спортивного союза. Затем — президент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. С 2015-го — глава Международной федерации студенческого спорта (FISU).

      Министр культуры Ольга Любимова

      Фото:Vesti.Ru

      Окончила факультет театроведения ГИТИСа. Ее отец — ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов. Возглавляла департамент кинематографии министерства культуры, отвечавший за публикацию данных о господдержке кино.

      Работала на телевидении. Автор нескольких десятков фильмов о православии, а также бывший корреспондент программы "Ортодокс" на телеканале ТВЦ. Помимо этого, новый министр культуры сотрудничала с телеканалами "Культура" и "Столица".

      Рубрики: Люди

      Метки: рейтинг, правительство, чиновники, люди, правительство РФ

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