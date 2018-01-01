Обзор: россияне намерены больше путешествовать в 2020 году

Доля россиян, которые намерены чаще путешествовать в 2020 г., составила в январе 55% против 37% в 2019 г., отмечает компания по бронированию билетов и гостиниц Biletix.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Компания опросила в интернете 1602 россиян. Доля тех, кто намерен путешествовать реже, сократилась в 2019 г. с 5% до 1%. Почти 34% россиян намерены в 2020 г. совершить столько же поездок, сколько и в прошлом году."Доля оптимистичных настроений относительно туристических перспектив на предстоящий год значительно выросла по сравнению с показателями аналогичного исследования мнений в прошлом году на фоне укрепления национальной валюты и последовавшего снижения стоимости авиабилетов", - поясняет Biletix.Так, средний чек на авиабилеты в обе стороны по России с вылетом в первом полугодии при раннем бронировании уменьшился почти на 20% - с 7307 руб. до 5883 руб., отмечает ТАСС. Средний авиабилет за границу подешевел на 15% - с 19601 руб. до 16742 руб.Доля россиян, которые намерены больше путешествовать по стране, увеличилась с 22% до 41%, за границу - с 35% до 55%. При этом доля тех, кто намерен сократить количество поездок за рубеж, уменьшилась с 24% до 6%.