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      Многие провинции Китая снизили целевые показатели роста ВВП на 2020 год

      10:55Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Около двух третей провинций, регионов и муниципалитетов Китая снизили свои целевые показатели роста на 2020 г. по сравнению с прошлым годом, сообщает Reuters.

      Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

      Среди китайских регионов провинциального уровня 22, включая Пекин, Гуандун, Чжэцзян, Хэнань, Хайнань и Фуцзянь, в этом году установили более низкие цели роста по сравнению с прошлым годом.

      Пекин, Шанхай и южный экспортный центр Гуандун снизили свои целевые показатели роста с 6-6,5% роста до "около 6%" в 2020 г.

      Согласно предварительным статистическим данным, опубликованным местными органами власти, по меньшей мере 11 регионов провинциального уровня не достигли своих целевых показателей роста ВВП в 2019 г.

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      Целевые показатели роста на 2020 г. варьировались от примерно 5% для северо-восточной провинции Хэйлунцзян и северного города Тяньцзинь до около 9% для Тибетского автономного района.

      До сих пор шесть регионов провинциального уровня, в основном на севере Китая, сохранили свои цели на уровне прошлого года. Синьцзян-Уйгурский автономный район, Внутренняя Монголия, Ганьсу, Хэбэй, Цзилинь и Чунцин установили цели, аналогичные прошлогодним, от 5% до 6,5%.

      Из шести регионов провинциального уровня, в которых показатели роста остались неизменными, два не достигли своих целей в прошлом году - Внутренняя Монголия и Цзилинь.

      Только один регион, Тяньцзинь, поднял планку роста. Сычуань и Юньнань еще не обнародовали свои целевые показатели.

      По данным источников Reuters, Пекин планирует установить в этом году более низкий целевой показатель роста ВВП страны: около 6% по сравнению с прошлогодним целевым диапазоном 6-6,5%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в 2019 г. экономика Китая, вторая по величине в мире, выросла на 6,1%, минимальными темпами с 1990 г.

      Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что в этом году рост ВВП замедлится до 5,9% даже при наличии дополнительных мер стимулирования.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ВВП, провинции, экономический рост, целевые показатели

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