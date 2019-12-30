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      Потанин выкупил у Березкина долю в Быстринском ГОКе

      10:30Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". "Интеррос" Владимира Потанин выкупил долю группы ЕСН Григория Березкина в фонде CIS Natural Resources, основным активом которого является пакет в Быстринском ГОКе "Норникеля", сообщает газета "КоммерсантЪ".

      Быстринский ГОК. Фото: "Норникель"

      Представители обоих предпринимателей подтвердили эти сведения "Интерфаксу". CIS Natural Resources, до этого в равных долях принадлежавшая "Интерросу" и ЕСН, владеет 36,66% в Быстринском ГОКе. Эти 36,66% куплены за $275 млн в конце 2017 г. исходя из оценки всего проекта в $720 млн.

      Выход Быстринского ГОКа на полную мощность намечен на середину 2020 г., и IPO Быстринского нецелесообразно до 2021 г., заявил Потанин.

      "Норникель" имеет 50,01% в Быстринском ГОКе, который находится на балансе кипрской GRK Eastern Geology Limited. Фонду CIS Natural Resources принадлежали 36,66%, китайский Highland Fund имеет 13,33%.

      В 2020 г Быстринский ГОК произведет 55-65 тыс. тон меди, 220-240 тыс. унций золота и 1,5-1,7 тыс. тонн железорудного концентрата. ГОК, в который "Норникель" вложил $1,5 млрд, выйдет на плановые показатели в середине 2020 г.

      Рубрики: Металлургия

      Метки: медь, Владимир Потанин, Быстринский ГОК, "Норникель", "Интеррос"

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