Потанин выкупил у Березкина долю в Быстринском ГОКе

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Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 гг. и закон о бюджете ПФР
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Рубль укрепился на старте торгов на Мосбирже
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США призвали Китай присоединиться к переговорам с Россией по ядерным вооружениям
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Экономика Южной Кореи в 2019 году выросла минимальными темпами за 10 лет
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Топ-10 конкурентоспособных городов мира в 2020 году
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Драгоценные металлы: стоит ли в них вкладывать?
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Сенаторы-республиканцы помешали демократам запросить документы по Украине
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Быстринский ГОК. Фото: "Норникель"
Рубрики: Металлургия
Метки: медь, Владимир Потанин, Быстринский ГОК, "Норникель", "Интеррос"
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