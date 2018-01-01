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      Власти направят 7,4 млрд рублей на развитие Курильских островов в 2020 году

      09:39Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". В развитие Курильских островов в 2020 г. собираются вложить 7,4 млрд руб., сообщили в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Сахалинской области.

      "В 2020 г. объем финансирования в рамках федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов составит 5,9 млрд руб., из них 1,3 млрд руб. - средства федерального бюджета, остальное - средства областного бюджета и частные инвестиции. В рамках областной программы развития Курил в 2020 г. за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников будет вложено еще 1,5 млрд руб.", - сказали в пресс-службе.

      "Таким образом, общий объем финансирования развития Курильских островов в 2020 г. составит беспрецедентную сумму - 7,4 млрд руб. В прошлом году на эти цели из всех источников было вложено 3,5 млрд руб.", - добавил сотрудник пресс-службы.

      По его словам, в рамках ФЦП "Курилы" в 2020 г. планируется реализация 32 мероприятий, в рамках областной программы - 21 мероприятие.

      "Одним из ключевых направлений реализации федеральной программы является строительство жилья. В 2020 г. на Кунашире, Шикотане и Итурупе планируется построить около 7 тыс. кв. м жилья для расселения людей из временных сооружений, в которых они живут после разрушительного Шикотанского землетрясения 1994 г., а также расселения ветхого и аварийного жилья", - пояснили в пресс-службе.

      В 2020 г. во всех Курильских районах возведут 5,4 тыс. кв. м арендного жилья.

      Второе направление связано с обеспечением бесперебойного воздушного и морского грузопассажирского сообщения между Курильскими островами, Сахалином, материком и полуостровом Камчатка. Третье направление - создание условий для опережающего развития Курил и эффективного использования природного потенциала островов.

      В 2020 г., в частности, продолжится строительство и асфальтирование автомобильных дорог, ремонт коммунальной инфраструктуры, будут строиться детсады, школы, медучреждения. Рыбопромышленные компании продолжат реализацию своих инвестпроектов - создание производств глубокой переработки водных биоресурсов, выпуску рыбной муки и рыбьего жира, строительство лососевых рыбоводных заводов.

      Сотрудник пресс-службы также сообщил, что сахалинские власти в рамках ФЦП (Федеральная целевая программа) "Курилы" готовят предложения по открытию федерального финансирования в 2022 г. на развитие транспортной, энергетической, коммуникационной инфраструктуры, а также строительство объектов безопасности на островах. "Правительство региона надеется на положительное решение федерального центра в отношении финансирования этих расходов", - отметил он.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: Сахалин, Курилы

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