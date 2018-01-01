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      Новый коронавирус в Китае слабее, чем SARS, но может иметь аналогичный источник

      12:03Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Новый тип коронавируса, обнаруженный в Китае, слабее, чем вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2003 годах, но все же относится к разряду высокоинфекционных, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/STRINGER

      Источником нового вируса могут быть летучие мыши, как и в случае с SARS. Связь вируса с дикими животными подтвердил в среду Гао Фу, генеральный директор Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

      По словам Гао, новый тип коронавируса пришел от диких животных, продаваемых на рынке морепродуктов в городе Ухань в центральной части страны. Гао предупредил, что главная проблема заключается в том, что новый штамм адаптируется и мутирует.

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      Совместная исследовательская группа из Китайской академии наук, Народно-освободительной армии и Института Пастера в Шанхае оценила, как штамм вируса будет взаимодействовать с клетками в дыхательной системе человека, используя компьютерное моделирование на основе доступных данных.

      "Естественным хозяином уханьского коронавируса могут быть летучие мыши... но между летучими мышами и людьми может быть неизвестное промежуточное звено", - говорится в заявлении исследователей.

      Между тем, старший научный сотрудник Уханьского института вирусологии, который не участвовал в новом исследовании, заявил South China Morning Post в среду, что новый штамм является РНК-вирусом, а это означает, что его скорость мутации в 100 раз выше, чем у ДНК-вируса, такого как вирус оспы.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в стране достигло 440. От пневмонии, вызванной вирусом, скончались девять человек.

      Случаи заражения зафиксированы в 14 провинциях. Власти страны предупредили об опасности дальнейшего распространения коронавируса.

      Ситуация осложняется тем, что вспышка пневмонии произошла в преддверии китайского Нового года, который выпадает на конец января. В это время многие жители Китая отправляются в свои родные города или за границу.

      Вспышка тяжелого острого респираторного синдрома в 2002/2003 году также началась в Китае и унесла жизни сотен людей по всему миру.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, вирус, пневмония, Ухань, коронавирус, SARS

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