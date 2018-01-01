Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 гг. и закон о бюджете ПФР

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 гг. и закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) с целью выполнения задач, поставленных в Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика"."В целях реализации Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года обеспечить внесение в правительство РФ: Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - отмечено в поручении Мишустина.Министерству труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами необходимо до 11 февраля подготовить изменения в бюджет ПФР на текущий год и 2021-2022 гг.