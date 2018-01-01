Правительство утвердило Стратегию развития электронной промышленности до 2030 г. Распоряжение размещено на сайте правительства. Стратегия определяет основные направления государственной политики по развитию электронной промышленности.

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Москва, 22 января - "Вести.Экономика"."Цель стратегии - создание конкурентоспособной отрасли на основе развития научно-технического и кадрового потенциала, оптимизации и технического перевооружения производственных мощностей, создания и освоения новых промышленных технологий, а также совершенствования нормативно-правовой базы для удовлетворения потребностей в современной электронной продукции", - отмечено в пояснительной записке к стратегии.Стратегия, в частности, предусматривает, что доля гражданской электронной продукции в общем объеме промпроизводства составит не менее 87,9%, доля электронной продукции российского производства на внутреннем рынке электроники - 59,1%, а экспорт электронной продукции - $12,02 млрд.Стратегия предусматривается решение задач по девяти направлениям - "Научно-техническое развитие", "Средства производства", "Отраслевые стандарты", "Кадры", "Управление", "Кооперация", "Отраслевая информационная среда", "Рынки и продукция" и "Экономическая эффективность".Выполнение стратегии пройдет в три этапа. Первый этап (2020-2021 гг.) предусматривает увеличение доли российской электроники на внутреннем рынке, а также подготовку продвижения на международные рынки.Второй этап (2022-2025 гг.) предусматривает продвижение российской электроники и выход на новые международные рынки. Третий этап (2026-2030 гг.) предполагает устойчивый рост отрасли, обеспечение ведущих мест на рынках и технологического лидерства.