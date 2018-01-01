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      Казахстан снизил экспорт нефти в Китай

      10:39Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Казахстан снизил экспорт нефти в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений, сообщила пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл".

      "16 января 2020 г. при приеме нефти АО "СНПС - Актобемунайгаз" в систему магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204 градусов Цельсия. В тот же день был остановлен прием нефти от АО "СНПС - Актобемунайгаз" до урегулирования им вопросов качества сдаваемой нефти", - говорится в сообщении.

      В связи с этим снижены объемы экспорта казахстанской нефти в Китай.

      "Учитывая снижение объемов сдачи нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, Министерством энергетики Казахстана скорректирован график поставок нефти на январь 2020 г. на НПЗ [нефтеперерабатывающие заводы] Казахстана и на экспорт. В частности, снижен экспорт для казахстанских производителей в направлении Китая", - пояснили в пресс-службе.

      Высвобожденные объемы перенаправлены для загрузки на "ПетроКазахстан Ойл Продактс" в Шымкенте, сообщило ТАСС. Также изменен график загрузки Павлодарского нефтехимического завода.

      "По состоянию на 22 января 2020 г. прием нефти от АО "СНПС - Актобемунайгаз" не возобновлен. АО "СНПС - Актобемунайгаз" готовит резервуар под налив чистой нефти для сдачи в систему магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл", - уточнили в компании. В настоящий момент транспортировка по системам магистральных нефтепроводов осуществляется согласно скорректированному графику.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: поставки нефти в Китай, экономика Казахстана

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