Казахстан снизил экспорт нефти в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений, сообщила пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл".

Москва, 22 января - "Вести.Экономика"."16 января 2020 г. при приеме нефти АО "СНПС - Актобемунайгаз" в систему магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204 градусов Цельсия. В тот же день был остановлен прием нефти от АО "СНПС - Актобемунайгаз" до урегулирования им вопросов качества сдаваемой нефти", - говорится в сообщении.В связи с этим снижены объемы экспорта казахстанской нефти в Китай."Учитывая снижение объемов сдачи нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, Министерством энергетики Казахстана скорректирован график поставок нефти на январь 2020 г. на НПЗ [нефтеперерабатывающие заводы] Казахстана и на экспорт. В частности, снижен экспорт для казахстанских производителей в направлении Китая", - пояснили в пресс-службе.Высвобожденные объемы перенаправлены для загрузки на "ПетроКазахстан Ойл Продактс" в Шымкенте, сообщило ТАСС. Также изменен график загрузки Павлодарского нефтехимического завода."По состоянию на 22 января 2020 г. прием нефти от АО "СНПС - Актобемунайгаз" не возобновлен. АО "СНПС - Актобемунайгаз" готовит резервуар под налив чистой нефти для сдачи в систему магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл", - уточнили в компании. В настоящий момент транспортировка по системам магистральных нефтепроводов осуществляется согласно скорректированному графику.