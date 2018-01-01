В России подготовят план модернизации радиолокационных станций СПРН

Специалисты АО "РТИ" подготовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца года. В частности, планируется внедрить в электронику радаров элементы искусственного интеллекта, рассказал в интервью ТАСС гендиректор компании Павел Лаптаев.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика"."Мы ведем проект по построению логики модернизации существующих станций. Этот проект будет завершен в 2020 году, и мы перейдем к этапу опытно-конструкторской работы по формированию доказательной базы, формированию технических решений по модернизации каждой отдельной станции", - сказал Лаптаев.Для РЛС подготовят индивидуальный план модернизации. Отдельные аналоговые станции СПРН, построенные на принципах 15-20-летней давности, будут полностью переведены на цифровые технологии. В частности, планируется "использование вычислительных мощностей типа ЦОД (центр обработки данных), искусственного интеллекта (машинного обучения), анализа Big Data", уточнил гендиректор.Лаптаев пояснил, что машинное обучение позволяет существенно ускорить определение характеристик и типа обнаруживаемых объектов, направление их полета. "На ряде наших станций, в том числе дежурящих, мы уже тестируем эти системы. Результатом внедрения искусственного интеллекта будет определение большего количества сопровождаемых объектов, более точное и быстрое определение координат и направления полета", - сообщил он.Кроме того, отметил Лаптаев, в ходе модернизации все станции войдут в единую информационную систему, "которая будет передавать необходимую информацию для принятия решений".Российская СПРН призвана сигнализировать об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства. В состав системы входят два эшелона - наземный и космический. Наземный сегодня состоит по большей части из радиолокационных станций семейства "Воронеж", которые могут обнаруживать баллистические ракеты в полете на дальности до 6 тыс. км.