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      Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

      16:21Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней мало овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

      Фото: пресс-служба президента РФ

      "Вы правы, это нужно своевременно все корректировать и смотреть на эту корзину. По мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, ну скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру", - сказал Путин.

      Как сообщали "Вести. Экономика", в сентябре 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход с 2021 г. на новую потребительскую корзину.

      Новая корзина должна состоять "из базового набора продуктов, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения", отмечалось в поручении премьер-министра. Выполнение поручено Минтруду, Роспотребнадзору и Минэкономразвития.

      Глава Минтруда Максим Топилин заявил ранее, что корзину пересмотрят в сторону увеличения, а власти уточнят требования к наполнению корзины. Все это должно привести к увеличению минимального размера оплаты труда. Топилин отметил, что до конца 2019 г. правительству необходимо определить параметры новых оценок потребительской корзины, при этом официально утверждение нового размера потребительской корзины произойдет, по его прогнозам, с 1 января 2021 г.

      Потребительская корзина представляет собой примерный набор товаров, необходимый для сохранения здоровья и поддержания уровня жизни человека. В состав корзины входят хлеб, картофель, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко, яйца, масло, соль, чай и некоторые другие товары.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Владимир Путин, потребительская корзина, президент РФ

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