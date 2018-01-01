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      ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика

      12:20Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Самым популярным зарубежным политиком у россиян по-прежнему остается президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

      По его словам, ранее белорусский лидер конкурировал с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, но сейчас тот "отошел в тень".

      "Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но» воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят", - заявил Федоров в интервью "Известиям".

      "Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране. Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии всё более жестко контролируется, чем в России, а нашей стране как раз жесткости не хватает", - отметил он.

      "Есть и альтернативное мнение, что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века, абсолютно несовременный. Но эта точка зрения больше распространена среди молодого поколения, а оно, как известно, у нас вообще меньше политикой интересуется, да и меньше о ней знает. Эта точка зрения, скорее, маргинальная", - подчеркнул гендиректор ВЦИОМ.

      Рубрики: Статистика

      Метки: Александр Лукашенко, ВЦИОМ

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