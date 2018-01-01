Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на должность генерального прокурора России. Президент Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру Краснова на пост генпрокурора в связи с тем, что занимавший эту должность Юрий Чайка перешел на должность полномочного представителя президента в СКФО.

Игорь Краснов. Фото: СКР

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Чайка работает в органах прокуратуры с 1976 г., возглавлял Генпрокуратуру с 2006 г.Краснов работает в прокуратуре с 1997 г., в 2007 г. перешел в Следственный комитет России (СКР) на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК. Занял должность замглавы СКР в 2016 г.Краснов расследовал ряд громких уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса в 2005 г., убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.