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      Boeing ожидает возврата в эксплуатацию 737 MAX не ранее середины 2020 года

      13:08Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Американский авиастроительный концерн Boeing Co. заявил, что не рассчитывает получить разрешение на возвращение самолетов 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 г., пишет Reuters.

      Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN

      Boeing сообщил, что он проинформировал авиакомпании и поставщиков о новом ориентировочном сроке возобновления полетов, более позднем, чем ожидалось ранее.

      Три американские авиакомпании, эксплуатирующие 737 MAX - American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc и Southwest Airlines Co, - ранее планировали возобновить полеты MAX в начале июня. Теперь им, вероятно, придется передвинуть сроки.

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      Они заявили, что для возобновления полетов может потребоваться не менее 30 дней после получения разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) из-за времени, необходимого для подготовки самолетов и пилотов.

      Американский концерн в течение 2019 г. пытался преодолеть один из наиболее серьезных кризисов в своей истории, который разгорелся после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.

      Эксплуатация бестселлеров Boeing была приостановлена по всему миру с марта.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в декабре компания Boeing решила приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией.

      Компания обновляет систему управления полетом 737 MAX и программное обеспечение для решения проблем, которые, как считается, сыграли роль в двух авиакатастрофах.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, самолеты, Boeing 737 MAX, приостановка эксплуатации

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