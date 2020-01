Boeing ожидает возврата в эксплуатацию 737 MAX не ранее середины 2020 года

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. заявил, что не рассчитывает получить разрешение на возвращение самолетов 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 г., пишет Reuters

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Boeing сообщил, что он проинформировал авиакомпании и поставщиков о новом ориентировочном сроке возобновления полетов, более позднем, чем ожидалось ранее.Три американские авиакомпании, эксплуатирующие 737 MAX - American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc и Southwest Airlines Co, - ранее планировали возобновить полеты MAX в начале июня. Теперь им, вероятно, придется передвинуть сроки.Они заявили, что для возобновления полетов может потребоваться не менее 30 дней после получения разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) из-за времени, необходимого для подготовки самолетов и пилотов.Американский концерн в течение 2019 г. пытался преодолеть один из наиболее серьезных кризисов в своей истории, который разгорелся после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.Эксплуатация бестселлеров Boeing была приостановлена по всему миру с марта.Как сообщали "Вести.Экономика" , в декабре компания Boeing решила приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией.Компания обновляет систему управления полетом 737 MAX и программное обеспечение для решения проблем, которые, как считается, сыграли роль в двух авиакатастрофах.