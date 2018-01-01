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      Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавит "Почту России"

      12:13Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Бывший вице-премьер Максим Акимов займет должность гендиректора "Почты России". Сейчас "Почту России" возглавляет Николай Подгузов, под руководством которого завершено акционирование почтового оператора.

      Максим Акимов. Фото: d-russia.ru

      РБК сообщило ранее, что Акимову предложили занять пост губернатора Калужской области, но он отказался. "Почта России" преобразована 1 октября 2019 г. в акционерное общество. Процесс преобразования компании из ФГУП в АО занял год. Акимов с 2019 г. возглавляет совет директоров "Почты России", сообщает "Интерфакс".

      Акимов входил в состав правительства с мая 2018 г., в том же году назначен куратором двух национальных проектов - "Цифровая экономика РФ" и "Безопасные и качественные дороги". До назначения на должность вице-премьера с 2013 г. работал первым заместителем руководителя аппарата правительства. С 2012 г. по 2013 г. являлся заместителем руководителя аппарата правительства.

      До этого Акимов занимал различные должности в правительстве Калужской области, в том числе должность заместителя губернатора области (с 2007 г. по 2012 г.).

      "Почта России" - почтовый госоператор, объединяющий 42 тыс. отделений в России. В компании работают 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" пересылает около 2,5 млрд писем, в 2018 г. обработала 433 млн посылок.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Калужская область, почта, Николай Подгузов, Максим Акимов, "Почта России"

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