Офисы Mitsubishi и ее поставщиков в Германии обыскали из-за дизельгейта

Прокуратура Германии по делу дизельгейта провела обыски в десятке офисов дочерних подразделений и компаний – партнеров Mitsubishi.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Обыски проходили в течение дня в десяти офисах в Гессене, Нижней Саксонии и Баварии - в помещениях компании и двух ее поставщиков во Франкфурте, Ганновере и Регенсбурге, по данным Reuters. "Mitsubishi Motors будет сотрудничать и содействовать этому расследованию", – заявил представитель автопроизводителя.Причиной обысков стало расследование дела об установке на автомобили устройств и программного обеспечения, которые занижают данные о выбросах дизельных двигателей, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на прокурора Франкфурта Надю Нессен.Расследование было начато в ноябре 2019 г., когда управление автомобильных дорог Германии сообщило, что при плановой проверке обнаружило незаконное программное обеспечение на автомобилях Mitsubishi.Предмет расследования - автомобили с 1,6-литровыми и 2,2-литровыми четырехцилиндровыми дизельными двигателями по стандартам Euro-5 и Euro-6, отметили в прокуратуре.Как сообщали "Вести.Экономика", продажи японского автопроизводителя Mitsubishi Motors увеличились в 2018 финансовом году, который завершился 31 марта, на 5% до 1,244 млн автомобилей.Компания ожидает, что в 2019 финансовом году продажи увеличатся на 5% до 1,305 млн авто. В том числе в Японии продажи вырастут до 132 тыс. машин со 105 тыс. в минувшем фингоду, в Европе - до 240 тыс. со 236 тыс., в Азии - до 511 тыс. с 480 тыс. При этом продажи в Северной Америке сократятся до 169 тыс. со 173 тыс. авто.Между тем чистая прибыль Mitsubishi Motors увеличилась в прошедшем фингоду на 23,5% до 132,871 млрд иен против 107,619 млрд иен годом ранее. Операционная прибыль выросла на 13,9% до 111,8 млрд иен против 98,2 млрд иен в 2017 г.Выручка увеличилась на 14,7% до 2,192 трлн иен против 2,515 трлн иен годом ранее. Компания ожидает повышения выручки в 2019 фингоду на 3% до 2,58 трлн иен, а также снижения операционной прибыли - до 90 млрд иен.