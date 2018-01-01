Рынки настроились на консолидацию

Западные торговые площадки закрылись по итогам вчерашнего дня, отклонившись от достигнутых уровней в пределах 0,5%. Давление на рынки оказали опасения, связанные распространением выявленного в Китае коронавируса, который уже достиг США. Однако, уже на утро среды на азиатских рынках на утро среды преобладают повышательные настроения – индексы прибавляют в диапазоне 1,3%, что связано с позитивными сигналами, поступающими с полей экономического форума в Давосе. Кроме того, на рынках присутствует уверенность, что в регионе на этот раз маловероятны серьезные проблемы, поскольку государства теперь лучше подготовлены к борьбе с эпидемией, чем это было в 2003 г. во время вспышки вируса атипичной пневмонии, жертвами которой стало более 800 человек, серьезно ударив по туристической индустрии региона и мира в целом. Китай уже заявил об усилении мер борьбы со вспышкой инфекции.

Валерий Вайсберг,



директор аналитического департамента ИК "РЕГИОН"

Москва, 22 января - "Вести.Экономика"Российский рынок на утро сегодняшних торгов консолидируется у вчерашнего уровня – по итогам торгов вторника индекс МосБиржи снизился на 0,33%, РТС - на 0,75%. На российский рынок помимо новостей из Давоса оказывали ожидания, связанные с назначениями нового правительства. В аутсайдерах отметились акции металлургов – ММК (-2,8%), Северстали (1,21%), НЛМК (-0,95%) и РусАл (-3,49%) на фоне подтверждения агентством Fitch рейтинга на уровне BB- и ухудшения прогноза до "негативного". В лидерах отметились акции ВТБ (+3,73%), префы Сургутнефтегаза (+1,91%), ПИК (+1,5%) и М.Видео (+1,04%). На российском рынке набирает силу сезон публикации операционных результатов за последний квартал 2019 г. – в ближайшие дни отчитаются АЛРОСА, ТМК, Полиметал, ЛЕНТА, Полюс, Норникель и Северсталь.Вчера на форуме в Давосе Д.Трамп подтвердил возможность начала переговоров по второй фазе сделки в Китаем в ближайшее время. Кроме того, внимание инвесторов было обращено на перспективы торговых взаимоотношений США и Европы. Ранее США планировали ввести новые тарифы на автомобили и вино в ответ на цифровые налоги во Франции и Италии, но до конца года, скорее всего, будет взята пауза. Стартовавший сезон отчетности американских корпораций должен оказать дополнительную поддержку рынкам. Пока Д.Трамп выступает в Давосе, сегодня в США начнется судебный процесс над ним в Сенате. Сенаторы по итогам суда должны будут проголосовать касательно обвинений демократов, однако большинство аналитиков сходится во мнении, что президент не потеряет своего кресла. Котировки и фьючерсы на нефть снижаются на фоне прогнозов IEA, что переизбыток предложения углеводородов а рынке в объеме 1 млн. брл/день в течение первого полугодия будет вполне достаточным, чтобы покрыть потенциальные перебои поставок ливийской нефти на рынок ввиду эскалации военной напряженности в стране.