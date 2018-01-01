Карлос Гон предсказал Nissan банкротство в течение 2-3 лет

Экс-глава Nissan Карлос Гон ожидает банкротства автопроизводителя в течение двух-трех лет, сообщил один из его адвокатов - Нобуо Гохара на пресс-конференции.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Гохара заявил, что провел пять встреч с Гоном в последние два месяца до его побега из Японии, в ходе которых они обсуждали ситуацию с арестом экс-главы Nissan и проводившимся следствием."Гон сказал мне, что Nissan, вероятно, станет банкротом в следующие два-три года", - сообщил Гохара. Гон не говорил, чем обусловлено такое мнение, отметил адвокатГохара собирал информацию для книги о Гоне, которую планировал выпустить до начала судебных слушаний по его делу. Последняя встреча Гохары и Гона состоялась за два дня до побега экс-главы Nissan, сообщил "Интерфакс".В конце декабря 2019 г. Гон, находившийся под следствием в Японии, сбежал в Ливан, вылетев в Стамбул на частном самолете, а затем в Ливан, сообщали "Вести. Экономика".В комментариях ливанскому порталу MTV Гон заявил о том, что "приехал в Ливан, чтобы остаться в стране, а не для того, чтобы покинуть ее". Кроме того, по его утверждению, он доверяет судебной системе Ливана больше, чем судебной системе Японии.Перед судебными слушаниями в Бейруте экс-глава Nissan выступил на пресс-конференции, объяснив причины своего бегства из Японии. По его словам, топ-менеджмент компании Nissan "организовал против него заговор", и "у него не было шансов на справедливый суд в Японии". Заявления о "заговоре" среди японских представителей руководства Nissan прозвучали со стороны Гона почти годом ранее, в начале 2019 г.В ходе своего интервью в Ливане Гон также рассказал о слишком суровых, по его мнению, условиях его содержания в Японии, а также многочасовых допросах, которым его подвергали японский следователи. Таким образом в Японии, по словам Гона, его "пытались сломать" и добиться от него признания вины по выдвинутым против него обвинениям.