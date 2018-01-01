Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

Акции американской компании Tesla рекордно подорожали. Рыночная капитализация производителя электрокаров побила новый рекорд, составив $100 млрд, передает Reuters.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Акции Tesla растут на протяжении последних месяцев. На их рост повлияла хорошая квартальная отчетность, открытие завода в Китае, презентация новых моделей. В начале января Tesla по капитализации обогнала мировых автогигантов General Motors и Ford, вместе взятых, и стала самым дорогим автопроизводителем в истории.На закрытии торгов 21 января 2020 г. акции Tesla на Nasdaq выросли на 7,2% до $547 за штуку. После этого бумаги производителя электрокаров подорожали еще на 1,4% до $555,1. Рыночная капитализация компании составила $100,1 млрд. Акции Tesla подорожали вдвое со времени публикации последней отчетности: в III квартале 2019 г. компания отчиталась о чистой прибыли в размере $143 млн.Илон Маск, главный исполнительный директор Tesla, получит около $346 млн, если рыночная капитализация Tesla на протяжении нескольких месяцев будет выше $100 млрд. $346 млн — первый транш вознаграждения на общую сумму $2,6 млрд.Сообщается, что Маск уже выполнил задачи по финансовым показателям, что является еще одним условием для получения опционов.В 2018 г. вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, следует из рейтинга газеты The New York Times. При составлении списка учитывались размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями.Зарплата Маска составила всего $55 тыс., тогда как остальная часть суммы — опционы на акции компании. Как указывает издание, вознаграждение главы Tesla выросло на 4 575 310%.Акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании в марте 2018 г. Опцион на $2,6 млрд планировалось перевести бизнесмену 12 траншами в течение десяти лет. При этом, чтобы получить все транши, рыночная стоимость Tesla должна вырасти до $650 млрд и производитель электромобилей достигнет нескольких целевых показателей по выручке и прибыли.Маск не получает зарплату или денежный бонус, только опционы, которые основаны на рыночной капитализации Tesla и достижении целевых показателей. Потенциальная выплата компании Маску сравнивается с $638 млн, полученными основателем Snap Эваном Шпигелем в 2017 г. после первичного публичного размещения акций компании социальной сети.Маск превратил Tesla из нишевого автопроизводителя с производственными проблемами в мирового лидера по производству электромобилей с американскими и китайскими заводами. Капитализация Tesla впервые превысила стоимость двух крупнейших автопроизводителей США — Ford и General Motors, вместе взятых. Только по итогам торгов 8 января стоимость бумаг Tesla на бирже NASDAQ поднялась почти на 5% (с начала года - на 17,6%), в результате ее капитализация составила $88,7 млрд, тогда как стоимость GM составляла около $50 млрд, а Ford — $37 млрд.Стоимость акций Tesla выросла на фоне открытия нового завода в Шанхае и запуска там производства Tesla Model Y, а также в связи с удачными финансовыми результатами по итогам последнего отчетного квартала. Но, несмотря на этот рекорд, Tesla по-прежнему является убыточной компанией: производителю электрокаров так и не удалось получить прибыль в 2019 г.Если брать в расчет не только американских автопроизводителей, то мировое лидерство по капитализации принадлежит японскому концерну Toyota с рыночной стоимостью порядка $230 млрд. Среди американских компаний в целом лидером на текущий момент является Apple с капитализацией около $1,3 трлн.Издание Marketwatch отмечает, что номинально нынешняя стоимость Tesla больше той, которой когда-либо достигала Ford. В рекордном для себя 1999 г. компания стоила $80,8 млрд, впрочем, в пересчете на доллары 2020 г. это, по подсчетам Marketwatch, составляет примерно $124 млрд.Впервые Tesla обошла Ford по рыночной капитализации 3 апреля 2017 г., а уже 10 апреля ее стоимость превысила капитализацию GM. В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд).