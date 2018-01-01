ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

      12:34Распечатать

      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Акции американской компании Tesla рекордно подорожали. Рыночная капитализация производителя электрокаров побила новый рекорд, составив $100 млрд, передает Reuters.

      Акции Tesla растут на протяжении последних месяцев. На их рост повлияла хорошая квартальная отчетность, открытие завода в Китае, презентация новых моделей. В начале января Tesla по капитализации обогнала мировых автогигантов General Motors и Ford, вместе взятых, и стала самым дорогим автопроизводителем в истории.

      На закрытии торгов 21 января 2020 г. акции Tesla на Nasdaq выросли на 7,2% до $547 за штуку. После этого бумаги производителя электрокаров подорожали еще на 1,4% до $555,1. Рыночная капитализация компании составила $100,1 млрд. Акции Tesla подорожали вдвое со времени публикации последней отчетности: в III квартале 2019 г. компания отчиталась о чистой прибыли в размере $143 млн.

      Илон Маск, главный исполнительный директор Tesla, получит около $346 млн, если рыночная капитализация Tesla на протяжении нескольких месяцев будет выше $100 млрд. $346 млн — первый транш вознаграждения на общую сумму $2,6 млрд.

      Сообщается, что Маск уже выполнил задачи по финансовым показателям, что является еще одним условием для получения опционов.

      В 2018 г. вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, следует из рейтинга газеты The New York Times. При составлении списка учитывались размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями.

      Зарплата Маска составила всего $55 тыс., тогда как остальная часть суммы — опционы на акции компании. Как указывает издание, вознаграждение главы Tesla выросло на 4 575 310%.

      Акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании в марте 2018 г. Опцион на $2,6 млрд планировалось перевести бизнесмену 12 траншами в течение десяти лет. При этом, чтобы получить все транши, рыночная стоимость Tesla должна вырасти до $650 млрд и производитель электромобилей достигнет нескольких целевых показателей по выручке и прибыли.

      Маск не получает зарплату или денежный бонус, только опционы, которые основаны на рыночной капитализации Tesla и достижении целевых показателей. Потенциальная выплата компании Маску сравнивается с $638 млн, полученными основателем Snap Эваном Шпигелем в 2017 г. после первичного публичного размещения акций компании социальной сети.

      Маск превратил Tesla из нишевого автопроизводителя с производственными проблемами в мирового лидера по производству электромобилей с американскими и китайскими заводами. Капитализация Tesla впервые превысила стоимость двух крупнейших автопроизводителей США — Ford и General Motors, вместе взятых. Только по итогам торгов 8 января стоимость бумаг Tesla на бирже NASDAQ поднялась почти на 5% (с начала года - на 17,6%), в результате ее капитализация составила $88,7 млрд, тогда как стоимость GM составляла около $50 млрд, а Ford — $37 млрд.

      Стоимость акций Tesla выросла на фоне открытия нового завода в Шанхае и запуска там производства Tesla Model Y, а также в связи с удачными финансовыми результатами по итогам последнего отчетного квартала. Но, несмотря на этот рекорд, Tesla по-прежнему является убыточной компанией: производителю электрокаров так и не удалось получить прибыль в 2019 г.

      Если брать в расчет не только американских автопроизводителей, то мировое лидерство по капитализации принадлежит японскому концерну Toyota с рыночной стоимостью порядка $230 млрд. Среди американских компаний в целом лидером на текущий момент является Apple с капитализацией около $1,3 трлн.

      Издание Marketwatch отмечает, что номинально нынешняя стоимость Tesla больше той, которой когда-либо достигала Ford. В рекордном для себя 1999 г. компания стоила $80,8 млрд, впрочем, в пересчете на доллары 2020 г. это, по подсчетам Marketwatch, составляет примерно $124 млрд.

      Впервые Tesla обошла Ford по рыночной капитализации 3 апреля 2017 г., а уже 10 апреля ее стоимость превысила капитализацию GM. В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд).

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Tesla, Илон Маск

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить