Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 20 февраля подготовить предложения по уточнению нацпроектов с учетом Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Руководителям федеральных органов исполнительной власти, руководителям национальных проектов (программ) поручено до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению нацпроектов (программ), отмечено на сайте правительства.Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с федеральными органами исполнительной власти подготовить до 20 февраля предложения по уточнению единого плана для достижения национальных целей развития страны на срок до 2024 г. До 28 февраля необходимо представить предложения по изменениям госпрограмм.В мае 2018 г. Путин подписал указ об основных направлениях развития страны до 2024 г. Указ предусматривает 13 нацпроектов по трем направлениям - "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". Нацпроекты призваны ускорить развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.