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      Трамп назвал повышение ставок ФРС большой ошибкой

      15:08Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп заявил, что темпы роста ВВП США были бы ближе к 4%, если бы не длительный эффект повышения ставки Федеральной резервной системой.

      Президент США Дональд Трамп. Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

      "Это была большая ошибка, которой не должно было произойти. Этого не должно было случиться. Но это одна из таких вещей. Но у нас был Boeing. У нас была большая забастовка с General Motors. У нас случались вещи, которые очень необычны", - сказал Трамп в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

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      "Сейчас, со всем этим, если бы мы не предприняли этого большого повышения процентов, я думаю, мы были бы вблизи 4%", - сказал Трамп.

      Президент также предположил, что фондовый рынок был бы даже выше своих уже рекордных максимумов, если бы ФРС не повысила ставки так быстро.

      "Я могу представить, что Dow был бы выше на 5-10 тыс. пунктов. Но это было убийственно, когда они повысили ставку", - подчеркнул он.

      Федрезерв действует в условиях серьезного давления со стороны Трампа, который уже долгое время выступает с негативными комментариями в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла и центробанка в целом, призывая чиновников снизить ставки.

      В 2018 г. регулятор повысил ставки четыре раза, что вызвало критику со стороны Трампа, однако в 2019 г. ФРС три раза снижала ставки.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам заседания 10-11 декабря Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%. При этом руководство центробанка допустило сохранение текущего уровня процентных ставок в течение всего 2020 г.

      Рубрики: ЦБ мира, США и Канада

      Метки: США, ФРС, процентные ставки, Дональд Трамп

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