ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ЦБ Малайзии неожиданно снизил процентную ставку

      14:07Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Центральный банк Малайзии удивил рынки, снизив базовую процентную ставку в среду и назвав это упреждающим шагом, призванным обеспечить сохранение тенденции к росту экономики.

      Фото: EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

      Регулятор (Bank Negara Malaysia, BNM) снизил ставку овернайт на 25 базисных пунктов до 2,75%, самого низкого уровня с марта 2011 г.

      Почти все экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что BNM сохранит ставку без изменений.

      Ссылки по теме

      Последний раз центральный банк снижал ставку в мае - на 25 базисных пунктов, стремясь стимулировать экономический рост на фоне опасений по поводу ослабления глобального спроса.

      BNM заявил, что ожидает постепенного улучшения роста благодаря поддержке частных расходов, улучшению внешнего спроса и умеренному восстановлению общей инвестиционной активности. В то же время регулятор предупредил, что риски для роста сохраняются.

      "К ним относятся неопределенность от различных торговых переговоров, геополитические риски, более слабый, чем ожидалось, рост основных торговых партнеров, повышенная волатильность на финансовых рынках и внутренние факторы, которые включают слабость в секторах, связанных с сырьевыми товарами, и задержки в реализации проектов", - говорится в заявлении центробанка.

      Экономика Малайзии демонстрирует признаки подъема после года противостояния внешним рискам. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI в декабре достиг максимума за 15 месяцев. Промышленное производство в ноябре выросло на 2% в годовом выражении.

      Экспорт в ноябре упал четвертый месяц подряд, сократившись на 5,5% в годовом выражении, но экспорт в США продолжал расти, а поставки в Китай восстановились. Однако недавние ограничения Индии на пальмовое масло в ответ на критику внутренней политики Индии со стороны премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада могут оказать давление на поставки.

      Инфляция составила 0,7% в 2019 г., что ниже официального прогноза в 0,9%, поскольку транспортные расходы снизились из-за субсидии на бензин. Правительство прогнозирует инфляцию на уровне 2% в этом году.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: инфляция, Малайзия, процентная ставка, ЦБ Малайзии

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить