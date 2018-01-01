ЦБ Малайзии неожиданно снизил процентную ставку

Центральный банк Малайзии удивил рынки, снизив базовую процентную ставку в среду и назвав это упреждающим шагом, призванным обеспечить сохранение тенденции к росту экономики.

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Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Регулятор (Bank Negara Malaysia, BNM) снизил ставку овернайт на 25 базисных пунктов до 2,75%, самого низкого уровня с марта 2011 г.Почти все экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что BNM сохранит ставку без изменений.Последний раз центральный банк снижал ставку в мае - на 25 базисных пунктов, стремясь стимулировать экономический рост на фоне опасений по поводу ослабления глобального спроса.BNM заявил, что ожидает постепенного улучшения роста благодаря поддержке частных расходов, улучшению внешнего спроса и умеренному восстановлению общей инвестиционной активности. В то же время регулятор предупредил, что риски для роста сохраняются."К ним относятся неопределенность от различных торговых переговоров, геополитические риски, более слабый, чем ожидалось, рост основных торговых партнеров, повышенная волатильность на финансовых рынках и внутренние факторы, которые включают слабость в секторах, связанных с сырьевыми товарами, и задержки в реализации проектов", - говорится в заявлении центробанка.Экономика Малайзии демонстрирует признаки подъема после года противостояния внешним рискам. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI в декабре достиг максимума за 15 месяцев. Промышленное производство в ноябре выросло на 2% в годовом выражении.Экспорт в ноябре упал четвертый месяц подряд, сократившись на 5,5% в годовом выражении, но экспорт в США продолжал расти, а поставки в Китай восстановились. Однако недавние ограничения Индии на пальмовое масло в ответ на критику внутренней политики Индии со стороны премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада могут оказать давление на поставки.Инфляция составила 0,7% в 2019 г., что ниже официального прогноза в 0,9%, поскольку транспортные расходы снизились из-за субсидии на бензин. Правительство прогнозирует инфляцию на уровне 2% в этом году.