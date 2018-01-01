Moody's оценило резкую смену правительства России

Резкая смена правительства России создает "некоторую неопределенность" в экономической политике страны, сообщается в комментарии рейтингового агентства Moody's.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".По мнению Moody's, заявления президента Владимира Путина и нового премьера Михаила Мишустина предполагают, что новое правительство в целом поддержит политический курс предыдущего.Аналитики Moody's ожидают, что продолжится реализация национальных проектов, что скажется на экономике позитивно. При этом они также отмечают, что в России запланированы большие расходы на исполнение социальных обязательств — стимулирование прироста населения, повышение материнского капитала, поддержка семей с низким уровнем доходов. В Moody's считают, что у России достаточно ресурсов для финансирования дополнительных расходов.Вероятность изменения прогнозов роста ВВП России (1,5% и 1,7% в 2020 и 2021 гг. соответственно) остается небольшой, "поскольку более высокие социальные расходы помогают поддерживать потребление", цитируют "Ведомости" комментарий Moody's.Moody's также оценило предложение Путина внести правки в Конституцию РФ. Изменения могут повлиять на его будущую роль в политической системе страны после окончания президентского срока в 2024 г., подчеркивают эксперты. "Внутренний российский политический ландшафт характеризуется растущей консолидацией власти вокруг президента и его окружения", - отмечается в комментарии. При этом пока рано судить, что эти изменения означают для баланса сил в России, указывает Moody's.Президент Владимир Путин 15 января в Послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. В этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, до этого руководивший Федеральной налоговой службой.21 января был утвержден состав нового правительства. С членами кабинета министров встретился Путин. Он отметил качество работы предыдущего состава правительства, которое создало базу для дальнейшего развития страны. После этого прошло первое заседание правительства в новом составе.Мишустин на первом заседании нового правительства заявил, что стране пришлось столкнуться с большими вызовами, но отметил, что уже "создана устойчивая макроэкономическая ситуация для дальнейшего развития". Основными направлениями работы премьер назвал преобразования в социальной сфере и рост доходов населения, повышение уровня жизни, а также реализацию нацпроектов.