ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Moody's оценило резкую смену правительства России

      14:33Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Резкая смена правительства России создает "некоторую неопределенность" в экономической политике страны, сообщается в комментарии рейтингового агентства Moody's.

      По мнению Moody's, заявления президента Владимира Путина и нового премьера Михаила Мишустина предполагают, что новое правительство в целом поддержит политический курс предыдущего.

      Аналитики Moody's ожидают, что продолжится реализация национальных проектов, что скажется на экономике позитивно. При этом они также отмечают, что в России запланированы большие расходы на исполнение социальных обязательств — стимулирование прироста населения, повышение материнского капитала, поддержка семей с низким уровнем доходов. В Moody's считают, что у России достаточно ресурсов для финансирования дополнительных расходов.

      Вероятность изменения прогнозов роста ВВП России (1,5% и 1,7% в 2020 и 2021 гг. соответственно) остается небольшой, "поскольку более высокие социальные расходы помогают поддерживать потребление", цитируют "Ведомости" комментарий Moody's.

      Moody's также оценило предложение Путина внести правки в Конституцию РФ. Изменения могут повлиять на его будущую роль в политической системе страны после окончания президентского срока в 2024 г., подчеркивают эксперты. "Внутренний российский политический ландшафт характеризуется растущей консолидацией власти вокруг президента и его окружения", - отмечается в комментарии. При этом пока рано судить, что эти изменения означают для баланса сил в России, указывает Moody's.

      Президент Владимир Путин 15 января в Послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. В этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, до этого руководивший Федеральной налоговой службой.

      21 января был утвержден состав нового правительства. С членами кабинета министров встретился Путин. Он отметил качество работы предыдущего состава правительства, которое создало базу для дальнейшего развития страны. После этого прошло первое заседание правительства в новом составе.

      Мишустин на первом заседании нового правительства заявил, что стране пришлось столкнуться с большими вызовами, но отметил, что уже "создана устойчивая макроэкономическая ситуация для дальнейшего развития". Основными направлениями работы премьер назвал преобразования в социальной сфере и рост доходов населения, повышение уровня жизни, а также реализацию нацпроектов.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Moody's, экономика РФ, правительство РФ

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить