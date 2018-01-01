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      Расходы бюджета по материнскому капиталу составят 250-290 млрд рублей в год

      14:00Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Расходы бюджета по материнскому капиталу составят к 2022-2023 гг. 250-290 млрд руб. в год, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

      По предварительной оценке, расходы на эти цели в 2019 г. составят 100 млрд руб. "Сейчас есть оценка предварительная, мы в рамках подготовки поправок в бюджет 2020 г. ее уточняем вместе с Минфином. Сейчас, по предварительным расчетам, это порядка 100 млрд руб. на первый год", - пояснила Голикова, сообщает ТАСС.

      "Дальше будет увеличение в зависимости от использования семьями своих возможностей по ранее действовавшему материнскому капиталу и вновь вводимому. Там будет увеличение, сумма стабилизируется где-то на уровне 250-290 млрд руб. на третьем-четвертом годе", - заявила Голикова.

      Размер материнского капитала составил в 2019 г. 453 026 руб.

      Президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка, такой способ господдержки введут с 1 января 2020 г. Размер маткапитала составит 466 617 руб.

      Между тем действие программы маткапитала продлят до конца 2026 г.

      Кроме того, Путин предложил увеличить размер материнского капитала при рождении второго ребенка на 150 тыс. руб. Если в семье уже есть один ребенок, то после рождения второго семья сможет получить 616 617 руб.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Владимир Путин, Татьяна Голикова, маткапитал, семья, ребенок

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