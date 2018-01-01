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      Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Минск 1 февраля

      14:30Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Визит в Белоруссию государственного секретаря США Майкла Помпео состоится 1 февраля, этот визит станет первым за всю историю отношений двух стран.

      Майкл Помпео. Фото: Госдеп США

      Помпео 29-30 января посетит Лондон, 30 января - Киев и 1 февраля приедет из Киева в Минск. Помпео собирался с визитом в Минск 4 января, намечались его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако визит отложили из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

      В августе 2019 г. Минск посетил Джон Болтон, занимавший тогда пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре 2019 г. с визитом в республике побывал заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, Майкл Помпео

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