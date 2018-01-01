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      ГУК ВЭБ.РФ в 2019 году заработала "молчунам" более 146,8 млрд рублей

      15:01Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ в 2019 году заработала "молчунам" более 146,8 млрд руб., сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

      По итогам 2019 г. доходы от размещения ГУК ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составили более 146,8 млрд руб. по расширенному портфелю и 3,5 млрд руб. по портфелю госбумаг (против 103,1 млрд руб. и 2,4 млрд руб. за 2018 г.).

      "Результаты ГУК ВЭБ.РФ по доходам почти в полтора раза превышают аналогичные показатели по итогам 2018 г. Накопления более 39 млн "молчунов" прирастают — и за счет оптимального выбора инструментов (госбумаг и облигаций), и на фоне благоприятной рыночной ситуации. Доходность по портфелям ГУК, которая будет раскрыта позже, также существенно превысит инфляцию за сопоставимый период", — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Сергей Лыков.

      В конце 2019 г. группа ВЭБ.РФ вошла в капитал одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов — НПФ "Благосостояние", специализирующегося на развитии корпоративных пенсионных программ.

      Как подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, конечная цель — создать в системе негосударственного пенсионного обеспечения фонд, которому могут доверять правительство, регулятор, будущие пенсионеры и их работодатели. "У ВЭБ.РФ как государственной управляющей компании большой опыт работы с накоплениями "молчунов". Он позволит и в рамках НПФ вместе с РЖД и "Газпромбанком" предложить рынку лучшие практики сотрудничества с работодателями, формирующими пенсионные программы для своих сотрудников", — сказал Игорь Шувалов.

      ВЭБ.РФ более 15 лет успешно выполняет функции государственной управляющей компании, работает с накоплениями 39 млн будущих пенсионеров-клиентов ПФР. Ключевая задача ВЭБ.РФ — обеспечить сохранность накоплений будущих пенсионеров (доходность выше инфляции) — стабильно выполняется.

      Найти ответы на вопросы о накопительной пенсии, сравнить результаты участников рынка по доходности, понять, как избежать риска потери инвестдохода, поможет портал "Все о накопительной пенсии". Он создан в интересах более 76,5 млн россиян — будущих пенсионеров, которые формируют свои накопления в Пенсионном фонде России или негосударственных пенсионных фондах.

      Рубрики: Финансы

      Метки: молчуны, ГУК, ВЭБ.РФ

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