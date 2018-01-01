Путин признал, что первичное звено здравоохранения находится в плачевном состоянии

Первичное звено здравоохранения обновляли дважды, но это звено находится в плачевном состоянии, поэтому преобразования продолжатся, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Липецке.

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Москва, 22 января - "Вести.Экономика"."Сейчас мы будем реализовывать план развития первичного звена здравоохранения. Оно у нас оказалось, к сожалению, в плачевном состоянии, потому что дважды подходили к этому снаряду, что называется, обновляли все, что там происходило, а потом в силу разрозненности между муниципальным уровнем управления и государственным (региональный и федеральный) все опять потихонечку опускалось", - отметил Путин, сообщает РИА "Новости".Преобразования в первичном звене здравоохранения, включая развитие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на селе, продолжатся. "В 2020 г. мы около 200 ФАПов должны привести в порядок, в 2021 г. - свыше 300, потом 400 и так далее. Эти деньги мы будем выделять из федерального бюджета", - подчеркнул Путин.