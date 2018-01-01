Президентом Греции впервые стала женщина

Парламент Греции избрал Екатерину Сакелларопулу президентом страны, сообщили греческие СМИ.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Она стала 13-м президентом Греции и первой женщиной на этом посту.За нее проголосовал 261 депутат при 200 необходимых, 33 воздержались. В заседании принимали участие 294 парламентария, сообщила греческая газета "Авги". Ранее госпожа Сакелларопулу возглавляла Государственный совет - Верховный административный суд.Екатерина Сакелларопулу сменила на этой должности Прокописа Павлопулоса. Новый президент будет приведена к присяге после истечения срока полномочий Павлопулоса.Правительство Греции прогнозирует, что к 2020 г. экономический рост достигнет 2,8%, сообщали "Вести. Экономика".В Греции начался уход на территорию отрицательных процентных ставок, когда ЕЦБ еще сильнее опустил ставки по депозитам на отрицательную территорию и заявил, что возобновит количественное смягчение.Инвесторы обращают внимание на фискальный стимул, поскольку проверяется способность денежно-кредитной политики стимулировать рост. И в отличие от Германии Греция в полной мере может воспользоваться отрицательной доходностью, чтобы привязать ее к кредиторам, "инвестирующим" в пенсии других людей. В октябре 2019 г. страна воспользовалась рекордно низкой стоимостью заимствований, продав 10-летние облигации с доходностью 1,5%.