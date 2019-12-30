В России разработаны базовые заготовки для создания вакцины от китайского коронавируса

В России разработаны базовые заготовки для создания вакцины от коронавируса, отмеченного в Китае. Решение о создании вакцины примут после оценки рисков, заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика"."Разработка вакцины - это достаточно длительный процесс. Решение о разработке вакцины основывается на тех рисках и необходимости, которые диктуются текущей ситуацией. На сегодняшний день мы будем оценивать и основываться на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе и после сегодняшнего совещания.Другое дело, что у нас есть базовые заготовки, платформы базовые. Будем думать и принимать решение с учетом ситуации", - отметила Ежлова, сообщает РИА "Новости".В декабре 2019 г. власти Китая заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань. Первые заболевшие китайцы имели отношение к местному рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.По последним данным, количество скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения отмечены в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.