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      В России разработаны базовые заготовки для создания вакцины от китайского коронавируса

      15:21Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". В России разработаны базовые заготовки для создания вакцины от коронавируса, отмеченного в Китае. Решение о создании вакцины примут после оценки рисков, заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

      "Разработка вакцины - это достаточно длительный процесс. Решение о разработке вакцины основывается на тех рисках и необходимости, которые диктуются текущей ситуацией. На сегодняшний день мы будем оценивать и основываться на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе и после сегодняшнего совещания.

      Другое дело, что у нас есть базовые заготовки, платформы базовые. Будем думать и принимать решение с учетом ситуации", - отметила Ежлова, сообщает РИА "Новости".

      В декабре 2019 г. власти Китая заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань. Первые заболевшие китайцы имели отношение к местному рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

      По последним данным, количество скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.

      Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения отмечены в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

      Рубрики: Фарминдустрия

      Метки: Китай, болезнь, ВОЗ, вакцина, короновирус

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