Саудитов обвиняют во взломе смартфона главы Amazon

Следователи ООН готовы обнародовать подробности о предполагаемом взломе мобильного телефона Джеффа Безоса после того, как журналисты The Guardian сообщили, что глава Amazon получил в WhatsApp вредоносный файл, предположительно, отправленный с номера наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Смартфон главы Amazon и владельца The Washington Post Джеффа Безоса в 2018 г. был взломан в 2018 г. с помощью вредоносного видео, отправленного через WhatsApp. Как полагают, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (Mohammed bin Salman) причастен к этой атаке.По предварительным данным цифровой экспертизы, телефон Безоса был взломан как раз после того, как глава Amazon получил в WhatsApp зараженный видеофайл с аккаунта, предположительно, саудовского принца.По словам источников, Безос и Мухаммед бен Салман обменивались 1 мая 2018 г. дружественными сообщениями. Среди прочего был отправлен и зараженный файл, сообщили источники издания. После отправки файла с телефона Безоса в течение нескольких часов скачали большой объем данных. Что именно похитили с телефона и как это использовали, неизвестно.The Guardian напоминает, что спустя девять месяцев после предполагаемого взлома американский таблоид The National Enquirer стал публиковать интимные подробности о личной жизни Безоса, в том числе текстовые сообщения. А в октябре 2018 г. произошло убийство журналиста The Washington Post Джамала Хашогги, в причастности к этому подозревали саудовские власти и лично саудовского принца.Саудовская Аравия назвала "абсурдными" обвинения в том, что Эр-Рияд стоит за взломом: "Недавние сообщения в СМИ, по мнению которых за взломом телефона Джеффа Безоса стоит Саудовская Аравия, абсурдны. Мы призываем провести расследование в отношении этих заявлений, чтобы мы могли получить доступ ко всем фактам (по этому делу – прим. ред.)", - говорится в заявлении посольства Саудовской Аравии в США в Twitter.О том, что Саудовская Аравия может быть причастна к взлому телефона Безоса, ранее говорил его консультант по безопасности Гэвин де Беккер. Он связывал взлом с убийством журналиста Джамала Хашогги, в организации которого подозревают власти Саудовской Аравии. Следователь не прокомментировал новую публикацию журналистов The Guardian.Сам Безос хранит молчание, а один из его адвокатов пояснил журналистам The Guardian, что глава Amazon работает с правоохранительными органами над расследованием, не предоставив никаких дополнительных подробностей: "У меня нет никаких комментариев по этому поводу — могу лишь сказать, что господин Безос сотрудничает со следственными органами".