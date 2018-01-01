ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      США объявят о снижении налогов для среднего класса в ближайшие 90 дней

      16:40Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие 90 дней будет объявлено о снижении налогов для среднего класса.

      Президент США Дональд Трамп. Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

      "Мы собираемся снизить налоги для среднего класса, очень сильно", - сказал Трамп в интервью Fox Business на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

      "Мы объявим об этом в ближайшие 90 дней", - уточнил он.

      В 2018 году президент США обещал снизить налоги для среднего класса на 10%, но этот план не был реализован.

      Ссылки по теме

      Как сообщали "Вести.Экономика", в прошлом году Трамп вновь анонсировал сокращение налогов для американцев со средним доходом, не уточнив, на сколько именно будут снижены налоги.

      В интервью Fox Business Трамп также пригрозил ввести пошлины на автомобили из Европейского союза в размере 25%, если Вашингтон и Брюссель не смогут заключить сделку.

      "В конечном счете это будет очень легко, потому что если мы не сможем заключить сделку, нам придется установить 25%-е пошлины на их автомобили", - отметил Трамп.

      На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа пригрозила ввести 25%-е пошлины на импорт европейских автомобилей, если Великобритания, Франция и Германия официально не обвинят Иран в нарушении ядерной сделки 2015 года.

      Хотя Трамп и ранее грозил ввести такие пошлины на импорт европейских автомобилей, цель этих угроз заключалась в том, чтобы получить более выгодные условия для Вашингтона в рамках торговых отношений США и Европы, а не менять европейскую внешнюю политику.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, ЕС, Дональд Трамп, снижение налогов, пошлины на автомобили

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить